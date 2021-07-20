Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Во втором квартале Anglo American увеличила добычу МПГ на своих предприятиях
В сообщении компании говорится, что производство на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке выросло на 11%, до 308 300 унций, благодаря увеличению производительности.
Производство на руднике Амандельбульт (Amandelbult), также в Южной Африке, и совместных предприятиях выросло на 270%, до 185 300 унций, и на 112%, до 107 800 унций, соответственно, в результате восстановления производства после пандемии COVID-19 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Диверсифицированная группа компаний сообщила также, что ее объемы продаж тоже увеличились на 162%, до 1,43 млн унций, за счет роста производства на аффинажных предприятиях.
Средняя цена реализованной корзины МПГ в первой половине 2021 года составила 2 884 доллара США за унцию МПГ, что отражает высокий уровень цен, особенно на родий и второстепенные металлы, частично подмываемый более высокими, чем обычно, объемами продаж дешевого рутения.
В настоящее время прогноз Anglo American на 2021 год по производству концентратов металлов платиновой группы сокращен до 4,2–4,4 млн унций с предыдущих 4,2–4,6 млн унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished