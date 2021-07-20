Эксклюзив

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Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

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28 июня 2021

Во втором квартале Anglo American увеличила добычу МПГ на своих предприятиях

Сегодня
Новости
Компания Anglo American заявила, что во втором квартале этого года добыча металлов платиновой группы (МПГ) на ее предприятиях увеличилась на 65%, достигнув 709 200 унций после значительного восстановления производства по окончании связанного с коронавирусом карантина во втором квартале 2020 года.
В сообщении компании говорится, что производство на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке выросло на 11%, до 308 300 унций, благодаря увеличению производительности.
Производство на руднике Амандельбульт (Amandelbult), также в Южной Африке, и совместных предприятиях выросло на 270%, до 185 300 унций, и на 112%, до 107 800 унций, соответственно, в результате восстановления производства после пандемии COVID-19 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Диверсифицированная группа компаний сообщила также, что ее объемы продаж тоже увеличились на 162%, до 1,43 млн унций, за счет роста производства на аффинажных предприятиях.
Средняя цена реализованной корзины МПГ в первой половине 2021 года составила 2 884 доллара США за унцию МПГ, что отражает высокий уровень цен, особенно на родий и второстепенные металлы, частично подмываемый более высокими, чем обычно, объемами продаж дешевого рутения.
В настоящее время прогноз Anglo American на 2021 год по производству концентратов металлов платиновой группы сокращен до 4,2–4,4 млн унций с предыдущих 4,2–4,6 млн унций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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