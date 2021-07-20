Во втором квартале Anglo American увеличила добычу МПГ на своих предприятиях

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Компания Anglo American заявила, что во втором квартале этого года добыча металлов платиновой группы (МПГ) на ее предприятиях увеличилась на 65%, достигнув 709 200 унций после значительного восстановления производства по окончании связанного с коронавирусом карантина во втором квартале 2020 года.

В сообщении компании говорится, что производство на руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке выросло на 11%, до 308 300 унций, благодаря увеличению производительности.

Производство на руднике Амандельбульт (Amandelbult), также в Южной Африке, и совместных предприятиях выросло на 270%, до 185 300 унций, и на 112%, до 107 800 унций, соответственно, в результате восстановления производства после пандемии COVID-19 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Диверсифицированная группа компаний сообщила также, что ее объемы продаж тоже увеличились на 162%, до 1,43 млн унций, за счет роста производства на аффинажных предприятиях.

Средняя цена реализованной корзины МПГ в первой половине 2021 года составила 2 884 доллара США за унцию МПГ, что отражает высокий уровень цен, особенно на родий и второстепенные металлы, частично подмываемый более высокими, чем обычно, объемами продаж дешевого рутения.

В настоящее время прогноз Anglo American на 2021 год по производству концентратов металлов платиновой группы сокращен до 4,2–4,4 млн унций с предыдущих 4,2–4,6 млн унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





