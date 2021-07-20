Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
TAGS сообщает о стопроцентных продажах в ходе недавнего тендера
Согласно TAGS, несмотря на продолжающиеся сложности, связанные с поездками, в нем приняли участие более 100 компаний из всех ведущих алмазных центров. К сожалению, небольшое количество компаний были вынуждены отменить свое участие из-за введения Израилем незадолго до начала тендера карантинных ограничений для путешественников, возвращающихся из ОАЭ.
TAGS представила свою обычную продукцию из Южной Африки и Анголы. Всего за неделю было просмотрено 43 300 каратов алмазов стоимостью более 62 млн долларов США. Представленные товары охватывали весь диапазон размеров и были преимущественно высокого качества, включая большое количество одиночных камней весом свыше 10 каратов. Кроме того, компания смогла предложить несколько исключительных камней весом от 30 до 100 каратов, которые с удовлетворением были встречены покупателями-специалистами со всего мира.
Кроме того, TAGS сообщает, что продукция стоимостью 62 млн долларов была куплена полностью, что обеспечило новый рекордный уровень продаж на отдельном мероприятии, при этом выиграли свои торги около 50% присутствовавших компаний. Спрос по всему диапазону предложенной продукции оставался чрезвычайно высоким, а цены остались на прежнем рекордном уровне, достигнутом в прошлом месяце.
Поблагодарив всех своих клиентов за их исключительную лояльность компании, TAGS сообщила, что приветствует всех своих клиентов на следующем мероприятии, которое состоится в Дубае 2-8 сентября 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished