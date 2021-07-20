TAGS сообщает о стопроцентных продажах в ходе недавнего тендера

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Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела свой недавний тендер, намеченный на 14-21 июля, который, согласно пресс-релизу компании, был продлен на один день в связи с высоким уровнем интереса к просмотру товаров.

Согласно TAGS, несмотря на продолжающиеся сложности, связанные с поездками, в нем приняли участие более 100 компаний из всех ведущих алмазных центров. К сожалению, небольшое количество компаний были вынуждены отменить свое участие из-за введения Израилем незадолго до начала тендера карантинных ограничений для путешественников, возвращающихся из ОАЭ.

TAGS представила свою обычную продукцию из Южной Африки и Анголы. Всего за неделю было просмотрено 43 300 каратов алмазов стоимостью более 62 млн долларов США. Представленные товары охватывали весь диапазон размеров и были преимущественно высокого качества, включая большое количество одиночных камней весом свыше 10 каратов. Кроме того, компания смогла предложить несколько исключительных камней весом от 30 до 100 каратов, которые с удовлетворением были встречены покупателями-специалистами со всего мира.

Кроме того, TAGS сообщает, что продукция стоимостью 62 млн долларов была куплена полностью, что обеспечило новый рекордный уровень продаж на отдельном мероприятии, при этом выиграли свои торги около 50% присутствовавших компаний. Спрос по всему диапазону предложенной продукции оставался чрезвычайно высоким, а цены остались на прежнем рекордном уровне, достигнутом в прошлом месяце.

Поблагодарив всех своих клиентов за их исключительную лояльность компании, TAGS сообщила, что приветствует всех своих клиентов на следующем мероприятии, которое состоится в Дубае 2-8 сентября 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





