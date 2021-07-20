Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Раскрыта франко-израильская сеть мошенничества с бриллиантами
В ходе расследования, начатого в 2017 году, было установлено, что руководимая из Израиля преступная группа, специализировалась на создании интернет-платформ, предлагающих виртуальные капиталовложения в бриллианты.
К уголовной ответственности привлечены в общей сложности 27 человек, установлены более 1200 пострадавших от действий мошенников. Масштаб нанесенного ими ущерба физическим и юридическим лицам оценивается в более чем 30 млн евро.
В ходе расследования у одного из обвиняемых под кроватью на квартире в Израиле было обнаружено более 800 бриллиантов общей стоимостью до одного миллиона евро.
Найденные камни будут возвращены владельцам. Что касается вложенных клиентами аферистов средств, то на данный момент изъяты 4,5 млн евро наличных денег и средств на банковских счетах.
Алекс Шишло для Rough&Polished