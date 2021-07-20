Lucapa Diamond завершила размещение второго транша своих акций

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Lucapa Diamond заявила, что завершила выпуск 204,7 млн полностью оплаченных обыкновенных акций по цене размещения 0,05 доллара за акцию в рамках своих усилий по привлечению около 20 млн австралийских долларов.

Компания сообщила в мае, когда объявила о приобретении проекта Мерлин Даймонд (Merlin Diamond) в Австралии, что она получила твердые обязательства от институциональных и профессиональных инвесторов по привлечению 20,0 млн австралийских долларов посредством размещения двух траншей акций.

Первый транш размещения должен был привлечь 9,8 млн австралийских долларов, в то время как только что завершившийся второй транш привлек 10,2 млн австралийских долларов.

Поступления от размещения будут использованы для финансирования приобретения проекта Мерлин, программ разведки на нем и на совместном предприятии Lulo в Анголе, а также на технико-экономическое обоснование и общий оборотный капитал.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





