Эксклюзив
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Автор: Алекс Попов
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28 июня 2021
Производство Petra Diamonds в 2021 финансовом году снизилось, а доход вырос
Компания заявила, что зарегистрировала рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на руднике Куллинан (Cullinan), где было добыто 1,94 млн каратов алмазов, но это было компенсировано снижением добычи на рудниках Финш (Finsch) и Коффиефонтейн (Koffiefontein), в то время как рудник Вильямсон (Williamson) оставалась закрытым на техническое обслуживание.
«Команда Petra Diamonds прошла трудный 2021 финансовый год, добившись надежных результатов, решив многочисленные проблемы, связанные с COVID-19, и завершив реструктуризацию нашего капитала, - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). - Это делает рекордные показатели рудника Куллинан, достигнутые в рамках Проекта 2022 (Project 2022), еще более примечательными».
Petra Diamonds заявила, что ее прогноз по добыче на 2022 финансовый год составляет от 3,3 до 3,6 млн каратов алмазов, при этом объем добычи компании в Южной Африке оценивается примерно в 3,1–3,4 млн каратов.
Рудник Вильямсон, который должен возобновить производство в первом квартале 2022 финансового года, также, по оценкам, должен произвести от 220 000 до 270 000 каратов в этот финансовый год.
Согласно Petra Diamonds, ее выручка в 2021 финансовом году выросла на 38%, до 406,9 млн долларов по сравнению с 295,8 млн долларов в предыдущем году за счет продаж исключительных камней.
«Мы входим в 2022 финансовый год со значительно укрепленным балансом и более благоприятным рынком алмазов, чем мы видели в течение некоторого времени», - сказал Даффи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished