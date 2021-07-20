Dubai Gold & Jewellery Group объявляет о кампании продвижения программы «Летние сюрпризы Дубая» до 10 августа

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Dubai Gold & Jewellery Group (DGJG), крупнейшая торговая организация ювелирной промышленности, объявила о проведении кампании «Город золотых ювелирных сюрпризов» (‘City of Gold Jewellery Surprises’) на период праздника Курбан-байрам и на летний сезон, согласно сообщению издания Khaleej Times.

Летняя кампания DGJG, являющаяся частью весьма удачного для покупателей шоппинга в рамках программы «Летние сюрпризы Дубая» (Dubai Summer Surprises), продлится до 10 августа. Она проводится в сотрудничестве с более чем 125 ювелирными магазинами по всему Дубаю.

Комментируя новую инициативу, председатель DGJG Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah) сказал: «Золото и другие ювелирные изделия - лучший выбор для подарков на праздник Курбан-байрам, и для нас будет уместным в этом сезоне предложить покупателям удивительные ценовые предложения. Новая кампания соответствует нашим усилиям по достижению превосходного качества товаров и услуг, предоставляемых в сфере производства золота и ювелирных изделий, и по созданию добавленной стоимости в придачу к общим впечатлениям жителей и гостей Дубая в летний сезон».

Помимо огромных скидок до 50 процентов и нулевых сборов на избранные коллекции золота и драгоценных украшений, покупатели также могут получить подарки при покупке бриллиантов и драгоценных украшений. Будет предложена мегаскидка до 75% на украшения с бриллиантами и жемчугом.

Кроме того, этап промоакции «Покупай и выигрывай» (‘Shop & Win’) дает покупателям шанс потратить минимальную сумму в 500 дирхамов и выиграть золотые купоны на сумму 150 000 дирхамов, которые можно обменять в любой из участвующих торговых точек.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





