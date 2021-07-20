Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Dubai Gold & Jewellery Group объявляет о кампании продвижения программы «Летние сюрпризы Дубая» до 10 августа
Летняя кампания DGJG, являющаяся частью весьма удачного для покупателей шоппинга в рамках программы «Летние сюрпризы Дубая» (Dubai Summer Surprises), продлится до 10 августа. Она проводится в сотрудничестве с более чем 125 ювелирными магазинами по всему Дубаю.
Комментируя новую инициативу, председатель DGJG Таухид Абдулла (Tawhid Abdullah) сказал: «Золото и другие ювелирные изделия - лучший выбор для подарков на праздник Курбан-байрам, и для нас будет уместным в этом сезоне предложить покупателям удивительные ценовые предложения. Новая кампания соответствует нашим усилиям по достижению превосходного качества товаров и услуг, предоставляемых в сфере производства золота и ювелирных изделий, и по созданию добавленной стоимости в придачу к общим впечатлениям жителей и гостей Дубая в летний сезон».
Помимо огромных скидок до 50 процентов и нулевых сборов на избранные коллекции золота и драгоценных украшений, покупатели также могут получить подарки при покупке бриллиантов и драгоценных украшений. Будет предложена мегаскидка до 75% на украшения с бриллиантами и жемчугом.
Кроме того, этап промоакции «Покупай и выигрывай» (‘Shop & Win’) дает покупателям шанс потратить минимальную сумму в 500 дирхамов и выиграть золотые купоны на сумму 150 000 дирхамов, которые можно обменять в любой из участвующих торговых точек.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished