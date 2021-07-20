Третий по величине алмаз в мире доставлен в Антверпен для анализа и обработки

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Необработанный алмаз весом 1 175 каратов, добытый на шахте Карове (Karowe) в Ботсване, доставлен в Антверпен для анализа и оценки его стоимости, которая, по прогнозам, может составить несколько десятков миллионов евро.

Анализ камня займет четыре-шесть месяцев, после чего он будет разрезан на несколько отдельных камней, которые превратят в бриллианты, и часть из них пойдет на создание эксклюзивных ювелирных изделий, сообщил телеканал RTBF.

По словам представителя антверпенской алмазной лаборатории HB Antwerp, камню не менее 1,5 млрд лет, и он обладает уникальной прозрачностью.

Алмаз пока еще не имеет названия, оно будет определено по итогам конкурса среди населения в районе шахты Карове.



Алекс Шишло для Rough&Polished





