Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Третий по величине алмаз в мире доставлен в Антверпен для анализа и обработки
Анализ камня займет четыре-шесть месяцев, после чего он будет разрезан на несколько отдельных камней, которые превратят в бриллианты, и часть из них пойдет на создание эксклюзивных ювелирных изделий, сообщил телеканал RTBF.
По словам представителя антверпенской алмазной лаборатории HB Antwerp, камню не менее 1,5 млрд лет, и он обладает уникальной прозрачностью.
Алмаз пока еще не имеет названия, оно будет определено по итогам конкурса среди населения в районе шахты Карове.
Алекс Шишло для Rough&Polished