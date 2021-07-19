Арнон Ювал избран председателем Израильского института алмазов

Совет директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) 19 июля 2021 года избрал Арнона Ювала (Arnon Juwal) председателем на трехлетний срок. Ювал заменяет Йорама Дваша, который ушел в отставку на прошлой неделе.Арнон Ювал, диамантер во втором поколении, является партнером компании S.Juwal & Co., основанной более сорока лет назад его отцом и ведущей бизнес по всему миру. В 2007 году он впервые был избран в совет директоров предприятий алмазной биржи и продолжает работать в этом качестве, возглавляя комитеты по страхованию и налогообложению. Ювал также занимал пост вице-президента Израильской алмазной биржи и возглавлял Комитет по алмазному сырью.После своего избрания Арнон Ювал сказал: «Для меня большая честь быть председателем Израильского института алмазов, а также большая ответственность. Мы выходим из очень трудного периода времени, и, хотя израильская алмазная промышленность восстановилась, есть еще много проблем, которые мы должны решить. IDI отвечает за несколько функций, которые необходимы для успеха израильской алмазной промышленности. Я надеюсь, что мой опыт диамантера позволит мне внести свой вклад в успех IDI, и я с нетерпением жду возможности возглавить институт в это критическое время».