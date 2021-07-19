Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
Вчера
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Арнон Ювал избран председателем Израильского института алмазов
Арнон Ювал, диамантер во втором поколении, является партнером компании S.Juwal & Co., основанной более сорока лет назад его отцом и ведущей бизнес по всему миру. В 2007 году он впервые был избран в совет директоров предприятий алмазной биржи и продолжает работать в этом качестве, возглавляя комитеты по страхованию и налогообложению. Ювал также занимал пост вице-президента Израильской алмазной биржи и возглавлял Комитет по алмазному сырью.
После своего избрания Арнон Ювал сказал: «Для меня большая честь быть председателем Израильского института алмазов, а также большая ответственность. Мы выходим из очень трудного периода времени, и, хотя израильская алмазная промышленность восстановилась, есть еще много проблем, которые мы должны решить. IDI отвечает за несколько функций, которые необходимы для успеха израильской алмазной промышленности. Я надеюсь, что мой опыт диамантера позволит мне внести свой вклад в успех IDI, и я с нетерпением жду возможности возглавить институт в это критическое время».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished