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Автор: Алекс Попов
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28 июня 2021
ICMM: жизнь в странах, зависящих от горнодобывающей промышленности, свидетельствует о значительном улучшении положения дел за последние два десятилетия
В отчете ICMM анализируется 41 социальный показатель. Эти показатели сгруппированы по 12 соответствующим целям в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, и по трем четвертям этих показателей был достигнут значительный прогресс в социально-экономическом развитии. К странам с наибольшим относительным улучшением относятся Боливия, Ботсвана, Индонезия, Гана и Перу.
ICMM также упоминает, что, как показывает исследование, большинство стран, зависящих от горнодобывающей промышленности, продолжают сокращать разрыв в социально-экономических показателях со странами, не зависящими от природных ресурсов. А также предполагает, что чем выше качество управления, тем сильнее социально-экономический прогресс, наблюдаемый в этих странах.
Главный исполнительный директор ICMM Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan) отметил: «Этот доклад основан на обширном исследовании, которое мы провели в 2018 году и которое оспаривает представление о том, что обилие природных ресурсов в принимающих странах наносит ущерб экономическому и социальному прогрессу. Горнодобывающая промышленность призвана сыграть центральную роль в качестве катализатора изменений, способствуя эффективному внедрению основ, необходимых для достижения ЦУР ООН».
Главный исполнительный директор компании Orano Mining Филипп Кнош (Philippe Knoche) сказал: «Надлежащее управление способствует лучшему распределению экономических выгод и большей приемлемости нашей деятельности. Вот как Orano Mining видит свою роль ответственного горнодобывающего предприятия».
Руководитель отдела по работе с персоналом и по вопросам устойчивого развития компании Newcrest Лиза Али (Lisa Ali) заявила: «Повышение эффективности нашей отрасли и сотрудничество с правительствами, сообществами и гражданским обществом в этих целях поможет нам внести больший вклад в устойчивый рост и способствовать социальному прогрессу».
Президент и главный исполнительный директор Института управления природными ресурсами (Natural Resource Governance Institute, NRGI) Сунита Каймал (Suneeta Kaimal) подчеркнула: «В результате пандемии развивающиеся страны, богатые полезными ископаемыми, сталкиваются с растущей бедностью, повышенными рисками коррупции и растущим долгом. ICMM может использовать свою коллективную мощь, чтобы помочь странам-производителям использовать растущий спрос на полезные ископаемые, связанный с изменением в энергетике, закрепить извлеченные уроки о надлежащем управлении и в конечном итоге преобразовать потенциал в процветание».
ICMM также заявила, что анализ из этого отчета может быть использован в качестве основы для оценки состояния социально-экономического прогресса в странах, зависящих от горнодобывающей промышленности, до пандемии COVID-19. По мере того как страны стремятся занять более сильные позиции, важность понимания связи между эффективным управлением ресурсами и социальным прогрессом будет становиться все настоятельней.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished