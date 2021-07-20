На Швейцарию приходится 50% золота, импортированного Индией в 2020-2021 годах

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Импорт золота Индией увеличился на ошеломляющие 1 046,7%, достигнув 7,8 млрд долларов США в 2020-2021 годах. Золото составляет 8,8% от общей корзины импорта Индии. После Китая Индия является вторым по величине потребителем золота в мире, говорится в сообщении газеты Economic Times.

Среди всех 10 ведущих партнеров Индии по импорту поставки из Швейцарии увеличились на 7,8%, до 18,2 млрд долларов, в основном за счет золота. Золото из Швейцарии стоимостью 16,3 млрд долларов составило почти половину импорта желтого металла Индией в 2020-2021 годах. Общий объем ввоза золота в Индию за этот период составил 34,6 млрд долларов, что заметно выше 28,2 млрд долларов, ввезенных в предыдущем году, несмотря на пандемию.

Швейцария сменила Саудовскую Аравию в качестве четвертого по величине партнера Индии, а Саудовская Аравия спустилась на одну ступеньку ниже. Импорт золота из Швейцарии постоянно растет, поскольку это крупнейший центр аффинажа золота и транзитный узел в мире. В течение 2020-2021 годов Индия купила золота на 4,19 млрд долларов в ОАЭ и на 2,5 млрд долларов в Южной Африке. Необработанные формы золота, включая слитки, позолоченную платину или полуфабрикаты и порошок, занимали первое место в списке покупок Индии в прошлом году.

Официальный представитель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий сообщил газете Economic Times, что золото из Швейцарии остается приоритетом для покупателей, поскольку одни из лучших аффинажных заводов находятся в этой западноевропейской стране, которая производит драгоценный металл высочайшего качества.

Среди факторов, которые привели к увеличению спроса на золото в Индии, было снижение импортной пошлины с 12,5% до 10%, включая таможенную пошлину в 7,5%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





