Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
На Швейцарию приходится 50% золота, импортированного Индией в 2020-2021 годах
Среди всех 10 ведущих партнеров Индии по импорту поставки из Швейцарии увеличились на 7,8%, до 18,2 млрд долларов, в основном за счет золота. Золото из Швейцарии стоимостью 16,3 млрд долларов составило почти половину импорта желтого металла Индией в 2020-2021 годах. Общий объем ввоза золота в Индию за этот период составил 34,6 млрд долларов, что заметно выше 28,2 млрд долларов, ввезенных в предыдущем году, несмотря на пандемию.
Швейцария сменила Саудовскую Аравию в качестве четвертого по величине партнера Индии, а Саудовская Аравия спустилась на одну ступеньку ниже. Импорт золота из Швейцарии постоянно растет, поскольку это крупнейший центр аффинажа золота и транзитный узел в мире. В течение 2020-2021 годов Индия купила золота на 4,19 млрд долларов в ОАЭ и на 2,5 млрд долларов в Южной Африке. Необработанные формы золота, включая слитки, позолоченную платину или полуфабрикаты и порошок, занимали первое место в списке покупок Индии в прошлом году.
Официальный представитель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий сообщил газете Economic Times, что золото из Швейцарии остается приоритетом для покупателей, поскольку одни из лучших аффинажных заводов находятся в этой западноевропейской стране, которая производит драгоценный металл высочайшего качества.
Среди факторов, которые привели к увеличению спроса на золото в Индии, было снижение импортной пошлины с 12,5% до 10%, включая таможенную пошлину в 7,5%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished