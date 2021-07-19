Кампания WFDB «Алмазная помощь» завершилась вакцинацией против COVID в Мумбае

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Кампания Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) «Алмазная помощь» (Diamond Aid), начатая в мае с целью сбора средств для помощи Индии в ее борьбе с COVID-19, завершилась 19 июля началом бесплатной вакцинации для мастеров алмазных ремесел в Мумбае, говорится в пресс-релизе WFDB.

Акция вакцинации, охватившая на первом этапе около 5 000 мастеров по изготовлению бриллиантов, была организована совместно с индийским Национальным фондом помощи отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery National Relief Foundation, GJNRF) и Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в координации с Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB).

Кампания «Алмазная помощь», возглавляемая WFDB, была направлена на мобилизацию алмазной и ювелирной промышленности во всем мире. Она собрала многие десятки тысяч долларов как от частных лиц, так и от отраслевых организаций.

Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB, сказал по этому поводу: «Мы чрезвычайно рады, что кампания «Алмазная помощь», проводимая WFDB, позволила вакцинировать тысячи рабочих, работающих с алмазами в районе Мумбая. Мы начали эту кампанию из глубокого чувства взаимной ответственности за алмазное сообщество во всем мире. Благодаря нашим усилиям мы смогли мобилизовать поддержку значительной части алмазного и ювелирного мира и собрать многие десятки тысяч долларов для этого дела. Мы благодарим всех наших доноров, а также BDB, GNJRF и GJEPC за то, что они сделали эту вакцинацию реальностью».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





