Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
Вчера
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Кампания WFDB «Алмазная помощь» завершилась вакцинацией против COVID в Мумбае
Акция вакцинации, охватившая на первом этапе около 5 000 мастеров по изготовлению бриллиантов, была организована совместно с индийским Национальным фондом помощи отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery National Relief Foundation, GJNRF) и Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в координации с Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB).
Кампания «Алмазная помощь», возглавляемая WFDB, была направлена на мобилизацию алмазной и ювелирной промышленности во всем мире. Она собрала многие десятки тысяч долларов как от частных лиц, так и от отраслевых организаций.
Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB, сказал по этому поводу: «Мы чрезвычайно рады, что кампания «Алмазная помощь», проводимая WFDB, позволила вакцинировать тысячи рабочих, работающих с алмазами в районе Мумбая. Мы начали эту кампанию из глубокого чувства взаимной ответственности за алмазное сообщество во всем мире. Благодаря нашим усилиям мы смогли мобилизовать поддержку значительной части алмазного и ювелирного мира и собрать многие десятки тысяч долларов для этого дела. Мы благодарим всех наших доноров, а также BDB, GNJRF и GJEPC за то, что они сделали эту вакцинацию реальностью».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished