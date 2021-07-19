Филиппины продлевают контракт с OceanaGold на рудник Дидипио

16 июля 2021 Новости

Австралийская компания OceanaGold Corp. объявила, что Филиппины продлили контракт на золото-медный рудник Дидипио (Didipio) еще на 25 лет. Работа на нем была остановлена почти на два года из-за спора с правительством провинции по поводу лицензии компании на производственную деятельность.

Согласно OceanaGold, обновленное Соглашение о финансовой или технической помощи (Financial or Technical Assistance Agreement, FTAA) действует с 19 июня 2019 года и оставляет финансовые условия без изменений. Вместе с тем оно обеспечивает дополнительные 1,5% валового дохода, которые должны быть распределены между региональными сообществами и провинциями, в которых проводятся работы.

OceanaGold начала продление 25-летнего разрешения в 2018 году. После истечения срока его действия в июне 2019 года компания поддерживала работу на Дидипио по временной лицензии, но карантин, введенный местным правительством, вынудил золотодобытчика из Брисбена приостановить несколько предприятий спустя несколько недель. Также пришлось уволить сотни рабочих.

В заявлении OceanaGold теперь говорится: «Первым производственным приоритетом компании является повторный прием на работу и обучение ее филиппинских сотрудников, что будет включать в себя акцент на защите работников от текущих рисков, связанных с COVID-19».

Горнодобывающая компания также сообщила, что на начальном этапе работы возобновятся с измельчения складированной руды объемом около 19 млн тонн. Дидипио, который начал добычу в 2013 году и расположен в 270 км к северу от Манилы, имеет подсчитанные и выявленные ресурсы объемом в 1,3 млн унций золота и 160 000 тонн меди.

OceanaGold нацелена на вывод подземного производства на полную мощность в течение 12 месяцев, при этом Дидипио планирует производить около 10 000 унций золота и 1 000 тонн меди в месяц после того, как производство будет полностью восстановлено.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





