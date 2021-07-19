Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
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Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
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«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
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28 июня 2021
Филиппины продлевают контракт с OceanaGold на рудник Дидипио
Согласно OceanaGold, обновленное Соглашение о финансовой или технической помощи (Financial or Technical Assistance Agreement, FTAA) действует с 19 июня 2019 года и оставляет финансовые условия без изменений. Вместе с тем оно обеспечивает дополнительные 1,5% валового дохода, которые должны быть распределены между региональными сообществами и провинциями, в которых проводятся работы.
OceanaGold начала продление 25-летнего разрешения в 2018 году. После истечения срока его действия в июне 2019 года компания поддерживала работу на Дидипио по временной лицензии, но карантин, введенный местным правительством, вынудил золотодобытчика из Брисбена приостановить несколько предприятий спустя несколько недель. Также пришлось уволить сотни рабочих.
В заявлении OceanaGold теперь говорится: «Первым производственным приоритетом компании является повторный прием на работу и обучение ее филиппинских сотрудников, что будет включать в себя акцент на защите работников от текущих рисков, связанных с COVID-19».
Горнодобывающая компания также сообщила, что на начальном этапе работы возобновятся с измельчения складированной руды объемом около 19 млн тонн. Дидипио, который начал добычу в 2013 году и расположен в 270 км к северу от Манилы, имеет подсчитанные и выявленные ресурсы объемом в 1,3 млн унций золота и 160 000 тонн меди.
OceanaGold нацелена на вывод подземного производства на полную мощность в течение 12 месяцев, при этом Дидипио планирует производить около 10 000 унций золота и 1 000 тонн меди в месяц после того, как производство будет полностью восстановлено.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished