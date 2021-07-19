ZCDC произвела более 756000 каратов алмазного сырья в первом полугодии и получила прибыль в размере 26 млн долларов

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По данным государственных СМИ, компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) произвела 756 518 каратов алмазов в первой половине 2021 года при плановой цели приблизительно в 1,2 млн каратов.

Газета Herald сообщает, что компания не выполнила план по добыче на полугодие в 1,2 млн каратов, но ей помогли более высокие, чем ожидалось, цены.

Она продала свои алмазы по средней цене 85,6 доллара США за карат по сравнению с запланированными на этот период 68,3 доллара за карат.

Объем продаж алмазов ZCDC за шесть месяцев составил 64,7 млн долларов, в то время как ее расходы и издержки составили чуть более 38,4 млн долларов.

Таким образом, за отчетный период ZCDC зафиксировал прибыль в размере 26,35 млн долларов.

В этом году компания планирует получить прибыль в 62,1 млн долларов, добыв чуть более 3 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





