Эксклюзив

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

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28 июня 2021

ZCDC произвела более 756000 каратов алмазного сырья в первом полугодии и получила прибыль в размере 26 млн долларов

Сегодня
Новости
По данным государственных СМИ, компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) произвела 756 518 каратов алмазов в первой половине 2021 года при плановой цели приблизительно в 1,2 млн каратов.
Газета Herald сообщает, что компания не выполнила план по добыче на полугодие в 1,2 млн каратов, но ей помогли более высокие, чем ожидалось, цены.
Она продала свои алмазы по средней цене 85,6 доллара США за карат по сравнению с запланированными на этот период 68,3 доллара за карат.
Объем продаж алмазов ZCDC за шесть месяцев составил 64,7 млн долларов, в то время как ее расходы и издержки составили чуть более 38,4 млн долларов.
Таким образом, за отчетный период ZCDC зафиксировал прибыль в размере 26,35 млн долларов.
В этом году компания планирует получить прибыль в 62,1 млн долларов, добыв чуть более 3 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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