Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
Вчера
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
De Beers увеличила добычу алмазов во втором квартале на 134% на фоне продолжающегося восстановления потребительского спроса
Anglo American, владеющая 85% акций De Beers, сообщила, что добыча алмазов в Ботсване выросла на 214%, до 5,7 млн каратов.
Добыча De Beers в Южной Африке также увеличилась на 130%, до 1,3 млн каратов, в связи с запланированной переработкой руды с более высоким содержанием алмазов из последнего разреза карьера Венеция (Venetia).
Добыча алмазов в Канаде увеличилась на 14%, до 900 000 каратов.
Однако добыча в Намибии упала на 6%, до 300 000 каратов, в основном из-за планового технического обслуживания судна Mafuta, которое было завершено в этом квартале, и из-за остановки работы еще одного судна.
Anglo American сообщила, что прогноз по производству алмазного сырья De Beers в этом году ужат до 32-33 млн каратов с предыдущих 32-34 млн каратов и поставлен в зависимость от торговых условий и масштабов любых дальнейших сбоев, связанных с COVID-19.
Продажи алмазного сырья De Beers составили 7,3 млн каратов в ходе двух торговых сессий, что отражает влияние сокращения мощностей по производству бриллиантов в Индии, пришедшегося на четвертую торговую сессию, по сравнению с 300 000 каратами годом ранее и 13,5 млн каратов в ходе трех торговых сессий в первом квартале 2021 года.
Anglo American также сообщила, что консолидированная средняя цена реализации за первое полугодие увеличилась на 13%, до 135 долларов за карат с 119 долларов за карат годом ранее, что было обусловлено увеличением доли проданных алмазов высокой стоимости.
«В то время как средний индекс цен оставался в целом неизменным, индекс цен закрытия увеличился на 14% по сравнению с началом 2021 года, что отражает дефицит запасов по всей цепочке создания стоимости бриллиантов, а также положительный потребительский спрос на камни», - говорится в сообщении Anglo American.
Anglo American отметила, что потребительский спрос на бриллианты продолжает восстанавливаться, что приводит к высокому спросу на алмазное сырье в ограночных центрах, несмотря на воздействие на производственные мощности серьезной волны COVID-19 в Индии в апреле и мае.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished