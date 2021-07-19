De Beers увеличила добычу алмазов во втором квартале на 134% на фоне продолжающегося восстановления потребительского спроса

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Производство алмазного сырья De Beers выросло на 134%, достигнув 8,2 млн каратов во втором квартале 2021 года, что стало отражением запланированного роста производства с целью удовлетворения повысившегося спроса на алмазное сырье, а также влияния карантина COVID-19 на юге Африки.

Anglo American, владеющая 85% акций De Beers, сообщила, что добыча алмазов в Ботсване выросла на 214%, до 5,7 млн каратов.

Добыча De Beers в Южной Африке также увеличилась на 130%, до 1,3 млн каратов, в связи с запланированной переработкой руды с более высоким содержанием алмазов из последнего разреза карьера Венеция (Venetia).

Добыча алмазов в Канаде увеличилась на 14%, до 900 000 каратов.

Однако добыча в Намибии упала на 6%, до 300 000 каратов, в основном из-за планового технического обслуживания судна Mafuta, которое было завершено в этом квартале, и из-за остановки работы еще одного судна.

Anglo American сообщила, что прогноз по производству алмазного сырья De Beers в этом году ужат до 32-33 млн каратов с предыдущих 32-34 млн каратов и поставлен в зависимость от торговых условий и масштабов любых дальнейших сбоев, связанных с COVID-19.

Продажи алмазного сырья De Beers составили 7,3 млн каратов в ходе двух торговых сессий, что отражает влияние сокращения мощностей по производству бриллиантов в Индии, пришедшегося на четвертую торговую сессию, по сравнению с 300 000 каратами годом ранее и 13,5 млн каратов в ходе трех торговых сессий в первом квартале 2021 года.

Anglo American также сообщила, что консолидированная средняя цена реализации за первое полугодие увеличилась на 13%, до 135 долларов за карат с 119 долларов за карат годом ранее, что было обусловлено увеличением доли проданных алмазов высокой стоимости.

«В то время как средний индекс цен оставался в целом неизменным, индекс цен закрытия увеличился на 14% по сравнению с началом 2021 года, что отражает дефицит запасов по всей цепочке создания стоимости бриллиантов, а также положительный потребительский спрос на камни», - говорится в сообщении Anglo American.

Anglo American отметила, что потребительский спрос на бриллианты продолжает восстанавливаться, что приводит к высокому спросу на алмазное сырье в ограночных центрах, несмотря на воздействие на производственные мощности серьезной волны COVID-19 в Индии в апреле и мае.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





