«Норильский никель» подтвердил озвученный ранее прогноз производства металлов в 2021 году

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«Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявил предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года, а также производственный прогноз на 2021 год. В распространенном сегодня пресс-релизе компания подтвердила прогноз производства металлов в 2021 году, озвученный ранее.

Во втором квартале 2021 года производство палладия снизилось на 28%, до 548 тыс. унций, по сравнению с первым кварталом 2021 года, а платины на 27% - до 134 тыс. унций. Весь объем металла был произведен из собственного сырья.

По итогам первого полугодия 2021 года производство палладия и платины составило 1 314 тыс. унций (+3% по сравнению 1 п/г 2020 г.) и 318 тыс. унций (-1% по сравнению с 1 п/г 2020 г.), соответственно. Рост выпуска палладия и незначительное снижение платины в первом полугодии, несмотря на существенное снижение производства во втором квартале, объясняется высокой базой первого квартала, вызванной сокращением транспортного НЗП за счет выхода на проектную мощность новой технологии по производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской ГМК.

Снижение производства палладия и платины, как и других металлов, во втором квартале связано с временной приостановкой работы двух подземных рудников «Октябрьский» и «Таймырский» Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии. К настоящему моменту восстановительные работы на всех предприятиях идут, в целом, по графику.

Во втором квартале 2021 года объем производства никеля составил 33 тыс. тонн, что было на 30% ниже первого квартала 2021 года, при этом практически весь объем был произведен из собственного сырья (31 тыс. тонн, снизившись на 31%). По итогам первого полугодия 2021 года производство никеля составило 79 тыс. тонн, что было на 26% ниже аналогичного периода прошлого года, при этом практически весь объём был произведен из собственного сырья компании (77 тыс. тонн, снизившись на 28%).

Во втором квартале 2021 года объем производства меди снизился на 11% относительно первого квартала до 81 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2021 года «Норникель» произвел 173 тыс. тонн меди, что ниже первого полугодия прошлого года на 28%. Весь объем металла в отчетных периодах был произведен из собственного сырья.



Владимир Малахов, Rough&Polished





