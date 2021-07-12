Эксклюзив
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
Сегодня
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
Вчера
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
Экспорт алмазов и бриллиантов из Индии в июне 2021 года увеличился на 122,7%
За период с апреля 2021 года по июнь 2021 года экспорт бриллиантов, достигший 6 261,85 млн долларов, вырос на 247,56% по сравнению с 1 801,68 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов, достигший 362 млн долларов, вырос на 19,29% по сравнению с 303,45 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Импорт бриллиантов во Внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA) на уровне 86,11 млн долларов показал рост на 163,27% по сравнению с 32,71 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов в Особую экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ), составивший 275,88 млн долларов, вырос на 1,9% по сравнению с 270,74 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Импорт алмазного сырья в июне составил 1 699,16 млн долларов против 303,13 млн долларов в том же месяце 2020 года, увеличившись на 460,55%.
Импорт алмазного сырья на уровне 4 649,16 млн долларов в апреле 2021 - июне 2021 года показал рост на 864,85% по сравнению с импортом на уровне 481,85 млн долларов за предыдущий год. Объем импорта необработанных алмазов в размере 43,682 млн каратов в период с апреля 2021 года по июнь 2021 года показал рост на 585,8% по сравнению с импортом в 6 364 млн каратов в предыдущем году.
Импорт необработанных алмазов, выращенных в лаборатории, в июне 2021 года составил 100,7 млн долларов по сравнению с 26,91 млн долларов в июне 2020 года, увеличившись на 274,19%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished