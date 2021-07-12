Экспорт алмазов и бриллиантов из Индии в июне 2021 года увеличился на 122,7%

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Экспорт бриллиантов из Индии, зафиксированный в июне 2021 года на уровне 2000,48 млн долларов США, продемонстрировал рост на 122,7% по сравнению с 898,3 млн долларов за тот же месяц прошлого года. Согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export promotion Council, GJEPC), импорт бриллиантов в июне 2021 года снизился на 54,05%, составив 89,17 млн долларов по сравнению с 194,08 млн долларов за тот же месяц прошлого года.

За период с апреля 2021 года по июнь 2021 года экспорт бриллиантов, достигший 6 261,85 млн долларов, вырос на 247,56% по сравнению с 1 801,68 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов, достигший 362 млн долларов, вырос на 19,29% по сравнению с 303,45 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт бриллиантов во Внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA) на уровне 86,11 млн долларов показал рост на 163,27% по сравнению с 32,71 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов в Особую экономическую зону (Special Economic Zone, SEZ), составивший 275,88 млн долларов, вырос на 1,9% по сравнению с 270,74 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт алмазного сырья в июне составил 1 699,16 млн долларов против 303,13 млн долларов в том же месяце 2020 года, увеличившись на 460,55%.

Импорт алмазного сырья на уровне 4 649,16 млн долларов в апреле 2021 - июне 2021 года показал рост на 864,85% по сравнению с импортом на уровне 481,85 млн долларов за предыдущий год. Объем импорта необработанных алмазов в размере 43,682 млн каратов в период с апреля 2021 года по июнь 2021 года показал рост на 585,8% по сравнению с импортом в 6 364 млн каратов в предыдущем году.

Импорт необработанных алмазов, выращенных в лаборатории, в июне 2021 года составил 100,7 млн долларов по сравнению с 26,91 млн долларов в июне 2020 года, увеличившись на 274,19%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





