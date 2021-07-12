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Потери алмазов в Зимбабве достигли 140 млн долларов

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Зимбабве потеряла алмазов на сумму 140 млн долларов, причем камни исчезли из хранилищ Корпорации по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве (Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe, MMCZ) и Зимбабвийской консолидированной алмазной компании (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC), согласно местному новостному сообщению со ссылкой на генерального аудитора страны.
Портал New Zimbabwe.com сообщает, что в 2019 году исчезло 350 000 каратов необработанных алмазов, хотя известно об этом стало недавно.
Генеральный аудитор Милдред Чири (Mildred Chiri) заявила в своем отчете, что и MMCZ, и ZMDC не смогли отчитаться за необработанные алмазы, хранившиеся в их хранилищах.
«В 2019 году 297 660,41 карата алмазов, хранившиеся в MMCZ, не были учтены во время инвентаризации. Эти партии были упакованы для клиентов и хранились в MMCZ, - сказала Чири. - Однако в конце года при подсчете запасов эти запасы не были включены в запасы на конец года».
«В 2018 году 41 699,85 карата алмазов, хранившихся в MMCZ, были исключены из учета запасов. В то время предполагалось, что эти запасы были проданы покупателям. Еще 13 222,85 карата были исключены из окончательной таблицы запасов по ошибке», - добавила она.
В декабре 2019 года MMCZ не смогла предоставить отчета о пяти каратах алмазов стоимостью более 2 000 долларов. Алмазы неожиданно пропали во время сбоя системы видеонаблюдения.
«Результаты аудита показали, что MMCZ не может установить, как были потеряны пять каратов алмазов, потому что видеозаписи с камер видеонаблюдения не могут быть восстановлены из-за сбоя системы внутреннего контроля, - сказала аудитор. - Существует высокая вероятность того, что алмазы были украдены. Это ясно указывает на неспособность корпорации обеспечить эффективный учет природных ресурсов и сдержать утечку полезных ископаемых».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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