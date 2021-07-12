В первом полугодии продажи алмазов Catoca составили 280 млн долларов

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Catoca, крупнейшая алмазодобывающая компания Анголы, в первом полугодии продала 2,9 млн каратов алмазов на сумму 280 млн долларов.

Как сообщает агентство Синьхуа, глава отдела производственного и технического контроля Ромуло Мукасэ (Romulo Mucase) заявил, что это на 81% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, который пострадал от пандемии COVID-19.

«Критическая фаза пандемии в 2020 году вызвала увольнение 70% рабочей силы, что поставило под угрозу производство в том году», - сказал он.

Мукасэ добавил, что Catoca планирует увеличить производство во второй половине 2021 года после отмены некоторых мер по борьбе с пандемией правительством Анголы.

Catoca производит более 75% алмазов, добываемых в этой стране.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





