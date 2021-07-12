Эксклюзив
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
Вчера
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
В первом полугодии продажи алмазов Catoca составили 280 млн долларов
Как сообщает агентство Синьхуа, глава отдела производственного и технического контроля Ромуло Мукасэ (Romulo Mucase) заявил, что это на 81% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, который пострадал от пандемии COVID-19.
«Критическая фаза пандемии в 2020 году вызвала увольнение 70% рабочей силы, что поставило под угрозу производство в том году», - сказал он.
Мукасэ добавил, что Catoca планирует увеличить производство во второй половине 2021 года после отмены некоторых мер по борьбе с пандемией правительством Анголы.
Catoca производит более 75% алмазов, добываемых в этой стране.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished