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Антверпен: двухзначный рост торговли сырьем в 1 полугодии с опережением показателя 2019 года
Антверпенская торговля бриллиантами, все еще страдающая от отсутствия торговых выставок и последствий пандемии в Индии, демонстрирует обнадеживающие признаки восстановления до нормальных уровней.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общая стоимость выставленных на продажу в Антверпене необработанных алмазов выросла на 11%, до $10,4 млрд ,и на 7% по объему - до 99 млн каратов.
В первые шесть месяцев года в Антверпене было проведено более 75 алмазных тендеров, чему способствовали высокие цены на необработанные алмазы и непревзойденная критическая масса покупателей и продавцов.
«Несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за пандемии второй и третьей волны во многих регионах мира, Антверпен оказался безопасным убежищем для производителей в плане продажи сырья и достижения постоянной высокой стоимости своих товаров. Неудивительно, что в то время, как конкурирующие центры были вынуждены отменять тендеры, новые поставки необработанного сырья поступали в Антверпен и продолжают продаваться здесь, о чем свидетельствуют очень высокие показатели импорта необработанного сырья и оживленный рынок», - прокомментировала Карен Рентмеестерс (Karen Rentmeesters), старший менеджер Антверпенского всемирного торгового центра AWDC по связям с промышленностью.
В первом полугодии Антверпен импортировал необработанных алмазов на сумму $5 млрд против $2,7 млрд в первом полугодии 2020 года и $4,3 млрд в 2019 году. Это почти на 15% больше, если сравнивать 2021 год с последним «нормальным» 2019 годом. По объему импорт подскочил с 32 млн каратов в аналогичный период в 2020 году и 40 млн каратов в 2019 году до 47 млн каратов за последние шесть месяцев, или на 17% в сравнении 2021 года с 2019 годом.
В то время как торговля необработанными алмазами находится на подъеме, торговля бриллиантами несколько отстает. В первом полугодии 2021 года ее объем составил 4,3 млн каратов на сумму $7,4 млрд.
«С момента вспышки пандемии не было никаких торговых выставок, которые традиционно создают большое движение ограненной продукции в отрасли. Кроме того, разрушительная третья волна в Индии в первой половине этого года оказала серьезное влияние на несколько более медленную тенденцию роста бизнеса в мировой отрасли, но последние три месяца показывают положительные признаки. В апреле антверпенский импорт бриллиантов достиг уровня 2019 года, превысив показатели июня 2019 года, и аналогичная тенденция отмечена в сегменте экспорта ограненной продукции. В апреле антверпенский импорт бриллиантов достиг уровня 2019 года, превысив показатели июня 2019 года, и аналогичная тенденция отмечена в сегменте экспорта ограненной продукции», - сказала Рентмеестерс.
Алекс Шишло для Rough&Polished