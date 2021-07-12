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21 июня 2021
Osino Resources в восторге от результатов предварительной экономической оценки золотого рудника Намибии
В ее сообщении об этом говорится, что предварительная экономическая оценка проекта по добыче золота Твин Хилз (Twin Hills) привязана к созданию карьера, где будет производиться в среднем 99 000 унций золота в год при совокупных затратах на поддержание работ в размере 945 долларов за унцию в течение 15 лет.
В первые шесть лет в среднем будет производиться 124 000 унций золота в год.
Исполнительный директор компании, зарегистрированной в Ванкувере, Хей Даун (Heye Daun) сказал, что Osino Resources намерена довести проект до стадии строительства в течение следующих двух лет.
«Мы очень довольны результатами предварительной экономической оценки, которая демонстрирует, что Твин Хилз - это то, о чем мы всегда говорили, а именно простой, экономически надежный и привлекательный проект по добыче золота открытым способом со значительным потенциалом роста», - сказал он.
«Этот проект геологически стабильный, металлургически простой, с низким техническим риском, низкой капиталоемкостью и значительным потенциалом роста в будущем. Мы гордимся тем, что смогли осуществить предварительную экономическую оценку менее чем за два года после открытия месторождения, и наше намерение в следующие два года - раскрыть его истинный потенциал роста и продвинуть проект до стадии строительства».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished