Lucara Diamond закрыла финансовую сделку на 41,4 млн канадских долларов для поддержания операций на руднике Карове

Сегодня Новости

Lucara Diamond закрыла ранее объявленную сделку по финансированию операций на руднике Карове и параллельному по частному размещению акций на сумму 41,4 млн канадских долларов.

В сообщении компании говорится, что 33,8 млн ее обыкновенных акций, в том числе 4,4 млн обыкновенных акций, выпущенных в соответствии с опционом на перераспределение, который исполнен в полном объеме, были проданы по цене 0,75 канадских доллара за акцию с получением валовой выручки в размере около 25,4 млн канадских долларов.

В ходе частного размещения были проданы 21,3 млн обыкновенных акций по цене 0,75 канадских доллара за акцию с дополнительной валовой выручкой в размере 16 млн канадских долларов.

Согласно Lucara Diamond, чистая выручка от финансирования будет использована для пополнения оборотного капитала для поддержания разработки и текущей эксплуатации алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, включая проект его подземного расширения.

Компания недавно подписала кредитную документацию с синдикатом из пяти уполномоченных ведущих организаторов в отношении ранее объявленного долгового пакета по приоритетному обеспеченному проектному финансированию в размере 220 млн долларов, которые будут использованы на разработку подземного проекта рудника Карове (Karowe) в Ботсване.

Рудник Карове остается одним из самых прибыльных алмазных рудников в мире, давая пять из 10 крупнейших алмазов в истории, и это единственный рудник, на котором было извлечено три алмаза весом более 1000 каратов.

На этой неделе Lucara Diamond добыла розовый алмаз весом 62,7 карата, который является крупнейшим розовым драгоценным камнем, добытым в Ботсване, и одним из крупнейших в мире розовых алмазов за всю историю наблюдений.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





