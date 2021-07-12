Сильная торговые показатели Richemont в 1 квартале 2021 года

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Швейцарская группа Richemont, специализирующаяся на производстве предметов роскоши, объявила о результатах продаж в первом квартале, закончившимся 30 июня 2021 года.

Продажи группы выросли на 129% по постоянным обменным курсам и на 121% по фактическим обменным курсам по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Рост продаж на 129% по постоянным обменным курсам обусловлен высокими торговыми показатели в ювелирном и часовом сегментах, где рост составил 142% и 143% соответственно.

Среди регионов самые высокие торговые показатели продемонстрировала Америка. Там продажи выросли на 276% благодаря высокому внутреннему спросу. На Ближнем Востоке и в Африке, расположившихся следом, рост продаж составил 154%.

Продажи группы в сегменте оптовых и розничных каналов выросли на 178% и 138% соответственно.



Алекс Шишло для Rough&Polished



