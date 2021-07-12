Эксклюзив
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
Сегодня
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Сильная торговые показатели Richemont в 1 квартале 2021 года
Продажи группы выросли на 129% по постоянным обменным курсам и на 121% по фактическим обменным курсам по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Рост продаж на 129% по постоянным обменным курсам обусловлен высокими торговыми показатели в ювелирном и часовом сегментах, где рост составил 142% и 143% соответственно.
Среди регионов самые высокие торговые показатели продемонстрировала Америка. Там продажи выросли на 276% благодаря высокому внутреннему спросу. На Ближнем Востоке и в Африке, расположившихся следом, рост продаж составил 154%.
Продажи группы в сегменте оптовых и розничных каналов выросли на 178% и 138% соответственно.
Алекс Шишло для Rough&Polished