Во втором квартале этого года АЛРОСА добыла 7 млн каратов алмазного сырья

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Добыча алмазного сырья АЛРОСА уменьшилась на 8% кв/кв, но выросла на 22% г/г. Компания сообщила также в распространенном сегодня пресс-релизе, что в этот отчетный период объем продаж составил 11,4 млн каратов (включая 4,5 млн каратов из запасов) при выручке в 1,2 млрд долларов.

Продажи алмазов в отчетном квартале снизились на 26% кв/кв в связи с высокой базой 1 квартала (продажи в 1 квартале – 15,5 млн каратов, в т. ч. 8 млн каратов из запасов). Продажи «ювелирных» алмазов составили 7,5 млн каратов.

Средняя цена реализации «ювелирных» алмазов достигла $145/карат, +28% кв/кв за счет роста индекса цен и нормализации структуры продаж (отсутствие влияния сбыта «недорогих» запасов, накопленных в предыдущие периоды). Снижение на -27% г/г обусловлено более высокой долей крупных камней, проданных во 2 квартале 2020 года при общем объеме продаж 0,6 млн каратов.

Содержание алмазов во 2 квартале составило 0,96 кт/т, -27% кв/кв (+24% г/г) за счет сезонного роста добычи на россыпях. Запасы алмазов на конец 2 квартала равнялись 8,4 млн каратов. Запасы руды и песков – 14,4 млн т.

Компания отмечает, что спрос на ювелирную продукцию остается высоким на всех ключевых рынках. «В то же время на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям; по оценкам Компании, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Наблюдается снижение уровней запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе», - говорится в пресс-релизе АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished





