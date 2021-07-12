Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Мировые бренды продвигают лучшие практики в области устойчивого развития
Oтчет сопровождается совместным видеороликом под названием "Создай красивое" с участием руководителей некоторых ведущих компаний ювелирной и часовой промышленности, а также групп с особыми интересами, включая АЛРОСА, Bvlgari, Cartier, De Beers, Diamonds Do Good, IWC, Jaeger-LeCoultre, The Plumb Club и Глобальный договор Организации Объединенных Наций.
“Наш последний отчет о прогрессе показывает, что ювелирная и часовая индустрия разделяет стремление внести свой вклад в улучшение мира. Цели устойчивого развития требуют совместного подхода со стороны всех подразделений ювелирной и часовой промышленности. RJC стремится сотрудничать со своими членами, отраслевыми организациями, такими как Всемирный алмазный совет (World Diamond Council) и Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO, гражданским обществом и правительством, чтобы активизировать действия по обеспечению более устойчивого будущего для всех”, - заявила Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), исполнительный директор Совета по ответственным ювелирным изделиям.
Сегодня RJC насчитывает более 1450 компаний-членов по всему миру (1420 на дату отчета) от горнодобывающей промышленности до розничной торговли, и благодаря своему Кодексу практики, который является отраслевым стандартом, способствует коллективным действиям ювелирной и часовой промышленности в достижении 17 Целей устойчивого развития.
Алекс Шишло для Rough&Polished