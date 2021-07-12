Мировые бренды продвигают лучшие практики в области устойчивого развития

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Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), ведущая в мире организация, устанавливающая стандарты для мировой ювелирной и часовой промышленности, опубликовала свой последний отчет о работе, чтобы продемонстрировать и поощрять меры по обеспечению устойчивости во всей цепочке поставок.

Oтчет сопровождается совместным видеороликом под названием "Создай красивое" с участием руководителей некоторых ведущих компаний ювелирной и часовой промышленности, а также групп с особыми интересами, включая АЛРОСА, Bvlgari, Cartier, De Beers, Diamonds Do Good, IWC, Jaeger-LeCoultre, The Plumb Club и Глобальный договор Организации Объединенных Наций.

“Наш последний отчет о прогрессе показывает, что ювелирная и часовая индустрия разделяет стремление внести свой вклад в улучшение мира. Цели устойчивого развития требуют совместного подхода со стороны всех подразделений ювелирной и часовой промышленности. RJC стремится сотрудничать со своими членами, отраслевыми организациями, такими как Всемирный алмазный совет (World Diamond Council) и Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO, гражданским обществом и правительством, чтобы активизировать действия по обеспечению более устойчивого будущего для всех”, - заявила Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), исполнительный директор Совета по ответственным ювелирным изделиям.

Сегодня RJC насчитывает более 1450 компаний-членов по всему миру (1420 на дату отчета) от горнодобывающей промышленности до розничной торговли, и благодаря своему Кодексу практики, который является отраслевым стандартом, способствует коллективным действиям ювелирной и часовой промышленности в достижении 17 Целей устойчивого развития.



Алекс Шишло для Rough&Polished



