Эксклюзив
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
Сегодня
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Philips Asia представит ювелирные украшения на онлайн-аукционе с 23 по 27 июля
Предстоящий онлайн-аукцион демонстрирует растущую популярность платформ цифровых продаж в ювелирной торговле. На аукционе будут представлены ювелирные изделия с автографом от таких известных домов, как Adler, Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Graff, Harry Winston, Mikimoto, Van Cleef & Arpels и William & Son, а также высококачественные белые бриллианты, цветные бриллианты и другие драгоценные камни, ювелирные часы и часы с браслетом из культивированного жемчуга.
Около 75% лотов не имеют резервной цены. Данное мероприятие следует за успехом ювелирных аукционов Phillips в Гонконге и Нью-Йорке, на которых была зафиксирована активная тендерная активность на цифровых платформах.
Главными предметами аукциона являются желтый бриллиант весом 5,01 карата в кольце с другими бриллиантами, предварительная оценка которого составляет от 38 600 до 51 500 долларов США; колье с турмалином Параиба и бриллиантом весом 66,07 карата стоимостью от 31 000 до 41 200 долларов; а также ряд рубинов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished