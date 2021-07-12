Philips Asia представит ювелирные украшения на онлайн-аукционе с 23 по 27 июля

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Гонконгский аукционный дом Philips Asia назначил онлайн-аукцион на 23–27 июля, намереваясь предложить более 120 лотов от крупных ювелирных компаний.

Предстоящий онлайн-аукцион демонстрирует растущую популярность платформ цифровых продаж в ювелирной торговле. На аукционе будут представлены ювелирные изделия с автографом от таких известных домов, как Adler, Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Graff, Harry Winston, Mikimoto, Van Cleef & Arpels и William & Son, а также высококачественные белые бриллианты, цветные бриллианты и другие драгоценные камни, ювелирные часы и часы с браслетом из культивированного жемчуга.

Около 75% лотов не имеют резервной цены. Данное мероприятие следует за успехом ювелирных аукционов Phillips в Гонконге и Нью-Йорке, на которых была зафиксирована активная тендерная активность на цифровых платформах.

Главными предметами аукциона являются желтый бриллиант весом 5,01 карата в кольце с другими бриллиантами, предварительная оценка которого составляет от 38 600 до 51 500 долларов США; колье с турмалином Параиба и бриллиантом весом 66,07 карата стоимостью от 31 000 до 41 200 долларов; а также ряд рубинов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





