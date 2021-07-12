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14 июня 2021
Goldstone Resources достигла соглашения о взаиморасчетах по непогашенным необеспеченным облигациям
Держатели облигаций согласились на полное и окончательное погашение облигаций в обмен на выпуск в общей сложности 12 млн новых обыкновенных акций номиналом 1 пенс каждая в капитале компании.
Было получено устное согласие от компании BCM Investments, которой будет предоставлено 3,6 млн акций для погашения облигаций сразу после подписания письменного соглашения.
Расчет по облигациям на условиях соглашения считается наилучшим образом отвечающим интересам компании и всех акционеров, поскольку позволяет избежать выпуска в общей сложности 20 млн новых варрантов на подписку на обыкновенные акции по цене исполнения 3 пенса за акцию, а также выплату процентов по ставке 14% от основной суммы долга.
Goldstone Resources заявила, что получила одобрение Комиссии по полезным ископаемым Ганы на начало орошения и выщелачивания руды, размещенной на площадке кучного выщелачивания на руднике Хомасе (Homase) в этой стране.
Компания по-прежнему находится на пути к достижению целевого уровня производства в 25 000 унций золота в течение первых восьми месяцев производства, при этом первая отливка золота ожидается в третьем квартале 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished