Lucara Diamond извлекла розовый алмаз массой 62 карата на руднике Карове

Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond извлекла розовый алмаз весом 62,7 карата на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.Компания, зарегистрированная на двух биржах, заявила, что камню присвоено название «Бойтумело» (Boitumelo), означающее «Радость» на языке тсвана, и что это самый крупный розовый драгоценный камень, который когда-либо был добыт в Ботсване, и один из крупнейших в мире необработанных розовых алмазов за всю историю наблюдений.Розовый алмаз типа IIa был извлечен из руды, добытой на участке EM/PK (S) южного крыла месторождения.«С извлечением «Бойтумело» Lucara Diamond рада объявить об обнаружении еще одного исторического алмаза и очень рада продемонстрировать сохраняющийся потенциал добычи крупных цветных алмазов на южном участке месторождения, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Эти замечательные розовые алмазы присоединяются к коллекции значительных находок алмазов в 2021 году, добытых на EM/PK (S), что является ключевым экономическим фактором для предлагаемого подземного рудника Карове».Lucara Diamond сообщила также, что в течение того же периода производства был добыт розовый алмаз весом 22,21 карата с аналогичным качеством, а также еще два розовых алмаза аналогичного цвета и чистоты весом 11,17 и 5,05 карата.