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14 июня 2021
Ботсвана предпринимает шаги по диверсификации производства и уходу от добычи алмазов
Рудник железной руды Иконгве (Ikongwe) недавно получил лицензию на разработку проекта.
Агентство Reuters процитировало Четана Патила (Chetan Patil), директора Vision Ridge, компании, разрабатывающей рудник, который сказал, что данное месторождение будет производить миллион тонн железной руды в год в течение 10 лет при содержании железа в руде до 65%.
«Учитывая преобладающий высокий уровень международного рынка мы будем ориентироваться на экспортный рынок, но у нас также есть планы по созданию завода по производству чугуна в Ботсване», - сказал Патил.
Ботсвана и ранее предоставляла лицензии на добычу такой сырьевой продукции, как уголь, медь и железная руда.
Министр минеральных ресурсов Лефоко Моаги (Lefoko Moagi) сказал, что на железорудном руднике изучается возможность переработки части рядовой руды для местного производства стали. «Это оживит местную сталелитейную промышленность», - сказал он.
Зависимость Ботсваны от алмазов, на которые приходится пятая часть ВВП страны и более двух третей ее доходов в иностранной валюте, стала очевидной в 2020 году, когда пандемия COVID-19 парализовала отрасль.
Пандемия привела к снижению цен на алмазы, в результате чего в прошлом году экономика страны сократилась примерно на 8% по сравнению с ее ростом на 4% до пандемии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished