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14 июня 2021
De Beers снова поднимает цены
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что бо́льшая часть роста цен приходится на камни высокого качества.
Подразделение Anglo American поднимало цены на алмазное сырье с начала года, по мере того как алмазная отрасль продолжала восстанавливаться после прошлогоднего спада продаж из-за пандемии COVID-19.
«Сейчас компания использует к своей выгоде растущий спрос со стороны своих клиентов, в основном семейных предприятий, которые занимаются огранкой камней и торгуют ими, - отмечает Bloomberg. - Покупатели пополняют запасы и ведут ожесточенную конкуренцию за товары, необходимые для работы фабрик. Потребительский спрос остается высоким, и цены на бриллианты также растут».
Хотя спрос был обусловлен открытием мировой экономики, особенно на ключевых рынках США и Китая, где отмечаются высокие объемы продаж, некоторые потребители недовольны продолжающимся повышением цен со стороны De Beers и российской АЛРОСА.
Неназванные потребители заявили, что алмазные гиганты «зашли слишком далеко ... поскольку цены на бриллианты в будущем должны теперь вырасти, чтобы оправдать уровни цен, которые сейчас обеспечивает сырье».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished