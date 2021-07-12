Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Malabar Gold & Diamonds откроет новое производство в Катаре
Планируется, что компания откроет новое производственное предприятие в Катаре, арендовав участок площадью 3 000 кв. м в логистическом парке Биркат Аль-Авамер (Birkat Al Awamer) в экономической зоне Манатек (Manateq). Новое предприятие сможет производить 5 000 кг золотых украшений с высококачественной отделкой, используя новейшие технологии, а также создаст 200 рабочих мест.
На предприятии, открытие которого запланировано на июль 2022 года, будут различные производственные подразделения, а также добавлены производственные мощности для бриллиантов и других драгоценных камней.
Компания делает это в дополнение к существующему производственному предприятию в Катаре, которое начало свою деятельность в 2013 году и в настоящее время имеет производственную мощность в 1 200 кг изделий в год и насчитывает 50 квалифицированных мастеров.
Объект также будет спроектирован так, чтобы включать в себя различные энергоэффективные и экологически безопасные функции и продвигать экологически чистую энергию, что свидетельствует о сильном внимании группы к вопросу устойчивости.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished