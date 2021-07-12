Malabar Gold & Diamonds откроет новое производство в Катаре

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Индийская компания Malabar Gold & Diamonds является флагманской компанией Malabar Group, которая была основана в 1993 году в штате Керала, Индия. Сегодня Malabar Gold & Diamonds является одним из крупнейших мировых розничных продавцов ювелирных изделий с мощной сетью из более чем 260 торговых точек в 10 странах.

Планируется, что компания откроет новое производственное предприятие в Катаре, арендовав участок площадью 3 000 кв. м в логистическом парке Биркат Аль-Авамер (Birkat Al Awamer) в экономической зоне Манатек (Manateq). Новое предприятие сможет производить 5 000 кг золотых украшений с высококачественной отделкой, используя новейшие технологии, а также создаст 200 рабочих мест.

На предприятии, открытие которого запланировано на июль 2022 года, будут различные производственные подразделения, а также добавлены производственные мощности для бриллиантов и других драгоценных камней.

Компания делает это в дополнение к существующему производственному предприятию в Катаре, которое начало свою деятельность в 2013 году и в настоящее время имеет производственную мощность в 1 200 кг изделий в год и насчитывает 50 квалифицированных мастеров.

Объект также будет спроектирован так, чтобы включать в себя различные энергоэффективные и экологически безопасные функции и продвигать экологически чистую энергию, что свидетельствует о сильном внимании группы к вопросу устойчивости.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





