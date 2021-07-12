Mountain Province объявила производственные результаты за второй квартал 2021 года

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

Было извлечено 1 763 556 каратов алмазов, что на 14% выше показателя аналогичного квартала 2020 года, когда добыли 1 547 114 каратов, и на 27% больше объема добычи в первом квартале 2021 года, составившем 1 392 128 каратов.

Среднее содержание алмазов составило 2,17 карата на тонну, что на 10% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года (1,97 карата на тонну).

По итогам первого полугодия было добыто 3 155 684 каратов, что соответствует плановым показателям по обеспечению добычи в 2021 финансовом году в объеме 6 300 000 - 6 500 000 каратов алмазов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





