Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
АЛРОСА готова купить алмазы у Гохрана
На открытом аукционе Гохрана, намеченном на 23 июля, будут продаваться участникам внутреннего рынка России необработанные природные алмазы (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России, суммарная стартовая стоимость которых составляет 113,986 млн долларов.
«Мы планируем участвовать в июльском аукционе Гохрана. Сейчас мировой рынок алмазов сталкивается с существенной нехваткой сырья на фоне структурного падения добычи в 2020-2021 годах, ускорившегося из-за пандемии. В прошлом году мировая добыча алмазов упала примерно на 20-25%», - передала РИА Новости слова Агуреева пресс-служба компании.
«Сейчас хорошее время для того, чтобы хотя бы частично удовлетворить высокий спрос на алмазы на фоне острого дефицита. Государство очень ответственно подходит к поддержанию баланса в отрасли, и объемы выдачи сырья в рынок всегда согласуются с реальным спросом. Сегодня эти алмазы максимально востребованы», - добавил он.
Владимир Малахов, Rough&Polished