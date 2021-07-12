АЛРОСА готова купить алмазы у Гохрана

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Учитывая острый дефицит алмазного сырья на рынке, АЛРОСА планирует принять участие в июльском аукционе Гохрана, на котором будут предложены лоты алмазов общей стоимостью 114 млн долларов США, говорится в сообщении Finam со ссылкой на РИА Новости/Прайм.

На открытом аукционе Гохрана, намеченном на 23 июля, будут продаваться участникам внутреннего рынка России необработанные природные алмазы (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России, суммарная стартовая стоимость которых составляет 113,986 млн долларов.

«Мы планируем участвовать в июльском аукционе Гохрана. Сейчас мировой рынок алмазов сталкивается с существенной нехваткой сырья на фоне структурного падения добычи в 2020-2021 годах, ускорившегося из-за пандемии. В прошлом году мировая добыча алмазов упала примерно на 20-25%», - передала РИА Новости слова Агуреева пресс-служба компании.

«Сейчас хорошее время для того, чтобы хотя бы частично удовлетворить высокий спрос на алмазы на фоне острого дефицита. Государство очень ответственно подходит к поддержанию баланса в отрасли, и объемы выдачи сырья в рынок всегда согласуются с реальным спросом. Сегодня эти алмазы максимально востребованы», - добавил он.



Владимир Малахов, Rough&Polished





