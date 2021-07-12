Эксклюзив

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

Сегодня

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...

12 июля 2021

L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру

Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...

05 июля 2021

«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore

Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...

28 июня 2021

MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

VOS Vicenzaoro состоится 10-14 сентября 2021 года

Сегодня
Новости
Международная ювелирная выставка VOS Vicenzaoro, организованная Итальянской выставочной группой (Italian Exhibition Group, IEG), пройдет с 10 по 14 сентября 2021 года в Виченце.
«Без выставок мы мертвы. Для тех из нас, кто продает товары ручной работы, физическое присутствие клиентов имеет важное значение. Покупатели хотят лично увидеть и потрогать товары. Прошло полтора года с тех пор, как мы проводили встречи с IEG, и мы твердо верим в предстоящую сессию Vicenzaoro в сентябре: практически все мы будем там», - заявил Винченцо Аукелла (Vincenzo Aucella), президент ассоциации производителей коралловых драгоценностей и брошей вимео Assocoral.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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