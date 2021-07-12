VOS Vicenzaoro состоится 10-14 сентября 2021 года

Сегодня Новости

Международная ювелирная выставка VOS Vicenzaoro, организованная Итальянской выставочной группой (Italian Exhibition Group, IEG), пройдет с 10 по 14 сентября 2021 года в Виченце.

«Без выставок мы мертвы. Для тех из нас, кто продает товары ручной работы, физическое присутствие клиентов имеет важное значение. Покупатели хотят лично увидеть и потрогать товары. Прошло полтора года с тех пор, как мы проводили встречи с IEG, и мы твердо верим в предстоящую сессию Vicenzaoro в сентябре: практически все мы будем там», - заявил Винченцо Аукелла (Vincenzo Aucella), президент ассоциации производителей коралловых драгоценностей и брошей вимео Assocoral.



Алекс Шишло для Rough&Polished





