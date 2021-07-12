Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
В первом полугодии 2021 года импорт бриллиантов в Китай значительно вырос
По данным SDE, с января по июнь объем сделок с бриллиантами на бирже достиг 3,821 млрд долларов США, что на 86,39% больше, чем за тот же период 2019 года. Чистый импорт бриллиантов достиг 1,576 млрд долларов, что превышает годовой импорт 2020 года и на 49,24% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года.
Из-за двойного воздействия подавленного настроения на рынке и пандемии COVID-19 в 2019 и 2020 годах импорт бриллиантов в Китай упал почти на 50% за последние два года.
ВВП Китая вырос на 18,3% в первом квартале 2021 года, что стало рекордным за всю историю квартальным увеличением ВВП. Несмотря на пандемию в 2020 году, потребление в стране все-таки внесло 54,3% в общий рост ВВП за год. Поскольку в ближайшем будущем экономика Китая будет поддерживать умеренные темпы роста от 5% до 6%, алмазный рынок, скорее всего, ждет еще одно десятилетие желанного роста.
Президент SDE и вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Линь Цян (Lin Qiang) в связи с этим сказал: «Сильный рост импорта алмазов происходит не только благодаря быстрому восстановлению экономики Китая, включая, в частности, высвобождение энергии потребителей, сдерживаемой пандемией, и повышение курса юаня, которое компенсирует рост цен на бриллианты в долларах США, но также является результатом стратегического шага по борьбе с контрабандой и отмыванием денег, инициированного правительством Китая. При поддержке специальной политики страны Шанхайская алмазная биржа предоставила регулируемый канал для бриллиантов, импортируемых в Китай, и платформу для оказания помощи правительству в улучшении надзора, что по существу гарантировало здоровый и устойчивый рост алмазного рынка Китая в последние два десятилетия».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished