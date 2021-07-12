В первом полугодии 2021 года импорт бриллиантов в Китай значительно вырос

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Импорт бриллиантов в Китай, где пандемия COVID-19 находится под эффективным контролем, значительно вырос в первом полугодии 2021 года после тяжелой ситуации на рынке в первой половине 2020 года, сменившейся периодом восстановления во второй, говорится в пресс-релизе Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE).

По данным SDE, с января по июнь объем сделок с бриллиантами на бирже достиг 3,821 млрд долларов США, что на 86,39% больше, чем за тот же период 2019 года. Чистый импорт бриллиантов достиг 1,576 млрд долларов, что превышает годовой импорт 2020 года и на 49,24% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Из-за двойного воздействия подавленного настроения на рынке и пандемии COVID-19 в 2019 и 2020 годах импорт бриллиантов в Китай упал почти на 50% за последние два года.

ВВП Китая вырос на 18,3% в первом квартале 2021 года, что стало рекордным за всю историю квартальным увеличением ВВП. Несмотря на пандемию в 2020 году, потребление в стране все-таки внесло 54,3% в общий рост ВВП за год. Поскольку в ближайшем будущем экономика Китая будет поддерживать умеренные темпы роста от 5% до 6%, алмазный рынок, скорее всего, ждет еще одно десятилетие желанного роста.

Президент SDE и вице-председатель Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Линь Цян (Lin Qiang) в связи с этим сказал: «Сильный рост импорта алмазов происходит не только благодаря быстрому восстановлению экономики Китая, включая, в частности, высвобождение энергии потребителей, сдерживаемой пандемией, и повышение курса юаня, которое компенсирует рост цен на бриллианты в долларах США, но также является результатом стратегического шага по борьбе с контрабандой и отмыванием денег, инициированного правительством Китая. При поддержке специальной политики страны Шанхайская алмазная биржа предоставила регулируемый канал для бриллиантов, импортируемых в Китай, и платформу для оказания помощи правительству в улучшении надзора, что по существу гарантировало здоровый и устойчивый рост алмазного рынка Китая в последние два десятилетия».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





