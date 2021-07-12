Lucara Diamond получила 220 млн долларов на финансирование подземного расширения и текущих работ на руднике Карове

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Lucara Diamond подписала кредитную документацию с синдикатом из пяти уполномоченных ведущих организаторов в отношении ранее объявленного долгового пакета по приоритетному обеспеченному проектному финансированию в размере 220 млн долларов, которые будут использованы на разработку подземного проекта рудника Карове (Karowe) в Ботсване.

В число уполномоченных ведущих организаторов входят African Export-Import Bank (Afreximbank), Africa Finance Corp., ING, Natixis и лондонский филиал Societe Generale.

Из общей суммы 50 млн долларов пойдут на финансирование оборотного капитала для рефинансирования существующей задолженности компании и поддержания текущих работ.

«Lucara Diamond рада продвижению вперед с полностью профинансированным проектом подземного расширения, продлевающим срок службы рудника Карове как минимум до 2040 года, что, согласно прогнозам, принесет не менее 4 млрд долларов дополнительной выручки, исходя из консервативных предположений о ценах на алмазы», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).

«Обеспечение кредитных обязательств по привлечению первоочередных долговых средств на сумму 220 млн долларов США от пяти ведущих международных финансовых организаций, имеющих значительную репутацию и опыт работы в горнодобывающей и металлургической отраслях в Африке, является важным достижением для Lucara Diamond и отражает уверенность компании в ресурсах крупного камня на руднике Карове, а также говорит о значительных усилиях, предпринятых за последние пять лет для выявления и оценки этой привлекательной [большой] возможности экономического роста для компании», - отметила далее Эйра Томас.

Рудник Карове остается одним из самых прибыльных алмазных рудников в мире, давая пять из 10 крупнейших алмазов в истории, и это единственный рудник, на котором было извлечено три алмаза весом более 1000 каратов, добавила она.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





