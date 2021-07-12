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14 июня 2021
Petra Diamonds продала голубой алмаз весом 39,34 карата за более чем 40 млн долларов
Фото: Petra Diamonds
Petra Diamonds выручила за исключительный голубой алмаз типа IIb весом 39,34 карата, добытый на ее алмазном руднике Куллинан (Cullinan) в апреле прошлого года, около 40,2 млн долларов.
Стоимость камня, проданного партнерству De Beers и Diacore, составила 1 021 357 долларов за карат.
«Это стало новой вехой для Petra Diamonds в достижении самой высокой цены за один камень и последовало за продажей белого алмаза типа IIa весом 299 каратов в марте этого года и пяти голубых алмазов в составе коллекции «Летлапа Тала» (Letlapa Tala) в ноябре 2020 года, которые были куплены тем же партнерством компаний De Beers и Diacore», - сказал исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy).
Добытый на участке Си-Кат (C-Cut) рудника Куллинан, этот камень дополняет знаменитые алмазы, произведенные на этом легендарном руднике.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished