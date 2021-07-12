Эксклюзив

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14 июня 2021

Barrick Gold считает, что жизнь рудника Тонгон в Кот-д’Ивуаре продлится после успешных геологоразведочных работ

Вчера
Новости
Компания Barrick Gold заявила, что добилась значительных успехов при проведении геологоразведочных работ, которые могут продлить жизнь золотого рудника Тонгон (Tongon), чьи запасы истощились после 10 лет добычи.
«Успешный ввод в эксплуатацию Тонгона во время гражданской войны стал знаменательным достижением в развитии золотодобывающей промышленности в Кот-д’Ивуаре, весьма перспективной, но малоизученной стране, - сказал президент и главный исполнительный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow). - С тех пор рудник стабильно приносит прибыль - он только что объявил дивиденды в размере 150 млн долларов за второй квартал этого года - и может похвастаться одним из лучших показателей безопасности в группе компаний Barrick Gold.
«За время своей работы рудник внес 1,77 млрд долларов в экономику Кот-д’Ивуара в виде налогов, заработной платы, платежей местным поставщикам и развития инфраструктуры».
Barrick Gold заявила, что в дополнение к работе над многообещающими объектами Сейду Норт (Seydou North) и Тонгон Вест (Tongon West) рудник Тонгон подал документацию на продление своей лицензии на добычу полезных ископаемых в рамках проекта Ниель (Nielle) еще на 10 лет с намерением продлить срок своей эксплуатации.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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