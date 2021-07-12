Barrick Gold считает, что жизнь рудника Тонгон в Кот-д’Ивуаре продлится после успешных геологоразведочных работ

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Компания Barrick Gold заявила, что добилась значительных успехов при проведении геологоразведочных работ, которые могут продлить жизнь золотого рудника Тонгон (Tongon), чьи запасы истощились после 10 лет добычи.

«Успешный ввод в эксплуатацию Тонгона во время гражданской войны стал знаменательным достижением в развитии золотодобывающей промышленности в Кот-д’Ивуаре, весьма перспективной, но малоизученной стране, - сказал президент и главный исполнительный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow). - С тех пор рудник стабильно приносит прибыль - он только что объявил дивиденды в размере 150 млн долларов за второй квартал этого года - и может похвастаться одним из лучших показателей безопасности в группе компаний Barrick Gold.

«За время своей работы рудник внес 1,77 млрд долларов в экономику Кот-д’Ивуара в виде налогов, заработной платы, платежей местным поставщикам и развития инфраструктуры».

Barrick Gold заявила, что в дополнение к работе над многообещающими объектами Сейду Норт (Seydou North) и Тонгон Вест (Tongon West) рудник Тонгон подал документацию на продление своей лицензии на добычу полезных ископаемых в рамках проекта Ниель (Nielle) еще на 10 лет с намерением продлить срок своей эксплуатации.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





