Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Barrick Gold считает, что жизнь рудника Тонгон в Кот-д’Ивуаре продлится после успешных геологоразведочных работ
«Успешный ввод в эксплуатацию Тонгона во время гражданской войны стал знаменательным достижением в развитии золотодобывающей промышленности в Кот-д’Ивуаре, весьма перспективной, но малоизученной стране, - сказал президент и главный исполнительный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow). - С тех пор рудник стабильно приносит прибыль - он только что объявил дивиденды в размере 150 млн долларов за второй квартал этого года - и может похвастаться одним из лучших показателей безопасности в группе компаний Barrick Gold.
«За время своей работы рудник внес 1,77 млрд долларов в экономику Кот-д’Ивуара в виде налогов, заработной платы, платежей местным поставщикам и развития инфраструктуры».
Barrick Gold заявила, что в дополнение к работе над многообещающими объектами Сейду Норт (Seydou North) и Тонгон Вест (Tongon West) рудник Тонгон подал документацию на продление своей лицензии на добычу полезных ископаемых в рамках проекта Ниель (Nielle) еще на 10 лет с намерением продлить срок своей эксплуатации.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished