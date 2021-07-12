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14 июня 2021
BlueRock Diamonds во втором квартале увеличила добычу на руднике Кареевлей
За отчетный квартал было продано 5 106 каратов алмазов, что на 112% больше, чем за тот же период 2020 года.
«Трудно сравнивать показатели производства и продаж с показателями 2020 года, когда COVID-19 существенно повлиял на производство и рынок, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston). – Тем не менее данные за второй квартал очень радуют, принимая во внимание рекордное количество тонн переработанной руды, достигнутое в процессе перехода производства на новый завод».
«Кроме того, содержание алмазов в руде было стабильным, а средний размер и качество камней были превосходными, что нашло отражение в достигнутой продажной цене», - добавил он.
Руководитель компании сообщил также, что BlueRock Diamonds продолжит разработку основного карьера в рамках подготовки к прогнозируемому увеличению объема добычи руды во второй половине года после того, как будет введен в эксплуатацию новый завод, что позволит достичь производственной цели в 1 млн тонн руды в год и довести годовой доход до примерно 16 млн долларов при содержании алмазов в руде в 4 карата на тонну и средней цене продажи в 400 долларов за карат.
По мнению BlueRock, рынок оставался устойчивым на протяжении всего квартала с сильным присутствием покупателей на местных тендерах и высоким спросом на продукцию Кареевлей.
«В целом перспективы рынка положительные, принимая во внимание ограниченное предложение алмазного сырья и рост розничного сектора по мере того, как мировая экономика продолжает оживать», - сказал Хьюстон.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished