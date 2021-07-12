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14 июня 2021

BlueRock Diamonds во втором квартале увеличила добычу на руднике Кареевлей

Вчера
Новости
Во втором квартале 2021 года компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и владеющая и управляющая алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, произвела 5 442 карата алмазного сырья, что на 117% больше по сравнению с 2 510 каратами годом ранее.
За отчетный квартал было продано 5 106 каратов алмазов, что на 112% больше, чем за тот же период 2020 года.
«Трудно сравнивать показатели производства и продаж с показателями 2020 года, когда COVID-19 существенно повлиял на производство и рынок, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston). – Тем не менее данные за второй квартал очень радуют, принимая во внимание рекордное количество тонн переработанной руды, достигнутое в процессе перехода производства на новый завод».
«Кроме того, содержание алмазов в руде было стабильным, а средний размер и качество камней были превосходными, что нашло отражение в достигнутой продажной цене», - добавил он.
Руководитель компании сообщил также, что BlueRock Diamonds продолжит разработку основного карьера в рамках подготовки к прогнозируемому увеличению объема добычи руды во второй половине года после того, как будет введен в эксплуатацию новый завод, что позволит достичь производственной цели в 1 млн тонн руды в год и довести годовой доход до примерно 16 млн долларов при содержании алмазов в руде в 4 карата на тонну и средней цене продажи в 400 долларов за карат.
По мнению BlueRock, рынок оставался устойчивым на протяжении всего квартала с сильным присутствием покупателей на местных тендерах и высоким спросом на продукцию Кареевлей.
«В целом перспективы рынка положительные, принимая во внимание ограниченное предложение алмазного сырья и рост розничного сектора по мере того, как мировая экономика продолжает оживать», - сказал Хьюстон.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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