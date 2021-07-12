Минприроды предложило увеличить финансирование геологоразведочных работ

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Минприроды предложило значительно нарастить финансирование геологоразведочных работ со стороны государства, чтобы выставлять на аукционы не ресурсы, а запасы недр, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов.

«Нужно увеличивать объемы геологоразведки. Этот начальный этап самый сложный, и несёт огромные риски. Поэтому их на себя должно брать государство. В идеале продавать на аукционе не ресурсы (которые приносят доходы в миллионы), а запасы (которые могут принести миллиарды», - цитирует министра finmarket.ru.

По словам Козлова, необходимо повышать темпы геологоразведки, чтобы сканировать новые территории. Развитие севера, освоение мирового океана, континентальный шельф. «По сути - это новые территории России, но именно там - в труднодоступных местах Арктики - есть то, что нужно стране», - сказал он.

Министр подчеркнул, что разведка и добыча - это точка роста большинства отраслей экономики и, естественно, драйвер развития регионов. «Как пример - создание медного кластера мирового масштаба в районе Малмыжского месторождения изменит и диверсифицирует экономику Хабаровского края. При этом геологические предпосылки для создания подобных кластеров во всех регионах - есть. Особенно это важно для депрессивных регионов. Например, Коми. Там очень много рудного золота, нужно просто доразведать», - сказал Козлов.

Он отметил также, что неотъемлемой частью новой госпрограммы воспроизводства природных ресурсов должна стать отраслевая наука.



Алекс Шишло для Rough&Polished



