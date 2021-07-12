Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Минприроды предложило увеличить финансирование геологоразведочных работ
«Нужно увеличивать объемы геологоразведки. Этот начальный этап самый сложный, и несёт огромные риски. Поэтому их на себя должно брать государство. В идеале продавать на аукционе не ресурсы (которые приносят доходы в миллионы), а запасы (которые могут принести миллиарды», - цитирует министра finmarket.ru.
По словам Козлова, необходимо повышать темпы геологоразведки, чтобы сканировать новые территории. Развитие севера, освоение мирового океана, континентальный шельф. «По сути - это новые территории России, но именно там - в труднодоступных местах Арктики - есть то, что нужно стране», - сказал он.
Министр подчеркнул, что разведка и добыча - это точка роста большинства отраслей экономики и, естественно, драйвер развития регионов. «Как пример - создание медного кластера мирового масштаба в районе Малмыжского месторождения изменит и диверсифицирует экономику Хабаровского края. При этом геологические предпосылки для создания подобных кластеров во всех регионах - есть. Особенно это важно для депрессивных регионов. Например, Коми. Там очень много рудного золота, нужно просто доразведать», - сказал Козлов.
Он отметил также, что неотъемлемой частью новой госпрограммы воспроизводства природных ресурсов должна стать отраслевая наука.
Алекс Шишло для Rough&Polished