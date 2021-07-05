Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
Сегодня
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
IBDH объявила о получении горного отвода на обширные площади алмазного рудника Эллендейл
Эти 5 дополнительных участков существенно увеличивают перспективность месторождений с аллювиальными руслами, которые теперь присоединяются к существующему горному отводу компании, где она уже извлекла желтые алмазы ювелирного качества при высоком показателе содержания алмазов, равном примерно 12,7 карата на сто тонн породы. IBDH планирует начать коммерческую добычу алмазов в текущем сезоне.
Также была принята дополнительная заявка на горный отвод в районе верхней протяженности месторождения L-Каньон (L Canyon) на территории бывшего рудника Эллендейл, и сейчас она ожидает разрешения. Компания уже имеет различные лицензии на ключевые подъездные пути и взлетно-посадочную полосу Эллендейла. Эти охраняемые районы также обеспечивают доступ к разработанным районам бурения и соответствующей инфраструктуре, которая обеспечивала водоснабжение алмазных рудников E9 и E4.
Правительство штата Западная Австралия классифицировало проект компании India Bore Diamond Holdings как крупный ресурсный проект.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished