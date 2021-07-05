IBDH объявила о получении горного отвода на обширные площади алмазного рудника Эллендейл

Сегодня Новости

Австралийская юниорная алмазодобывающая компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) объявила на своем веб-сайте, что ей были предоставлены дополнительные участки на территории заброшенного бывшего горного отвода в районе алмазного рудника Эллендейл (Ellendale), охватывающего обширные зоны с аллювиальными руслами.

Эти 5 дополнительных участков существенно увеличивают перспективность месторождений с аллювиальными руслами, которые теперь присоединяются к существующему горному отводу компании, где она уже извлекла желтые алмазы ювелирного качества при высоком показателе содержания алмазов, равном примерно 12,7 карата на сто тонн породы. IBDH планирует начать коммерческую добычу алмазов в текущем сезоне.

Также была принята дополнительная заявка на горный отвод в районе верхней протяженности месторождения L-Каньон (L Canyon) на территории бывшего рудника Эллендейл, и сейчас она ожидает разрешения. Компания уже имеет различные лицензии на ключевые подъездные пути и взлетно-посадочную полосу Эллендейла. Эти охраняемые районы также обеспечивают доступ к разработанным районам бурения и соответствующей инфраструктуре, которая обеспечивала водоснабжение алмазных рудников E9 и E4.

Правительство штата Западная Австралия классифицировало проект компании India Bore Diamond Holdings как крупный ресурсный проект.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





