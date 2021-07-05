АЛРОСА представила результаты продаж за июнь 2021 года

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АЛРОСА объявила предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за июнь 2021 года, сообщив, что в июне они составили $410 млн, в том числе алмазного сырья – $374 млн, бриллиантов − $36 млн с учетом реализации 100,94-каратного бриллианта The Spectacle, сообщила пресс-служба компании.

Всего за шесть месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,336 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,229 млрд, бриллиантов – $106 млн.

«Спрос на алмазное сырье остаётся на высоком уровне. Запасы гранильного сектора в Индии по-прежнему достаточно низкие, при этом на всех ключевых рынках сбыта ювелирной продукции сохраняется оживление. В то же самое время, на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись на «доковидный» уровень. При этом, на наш взгляд, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Таким образом, рынок входит в период затяжного дефицита алмазного сырья. В этих условиях АЛРОСА прикладывает максимум усилий для того, чтобы обеспечить стабильность всей производственной цепочки. Мы продолжаем придерживаться взвешенной политики во всем, что касается цен и объёмов, работая на обеспечение долгосрочной устойчивости всего рынка», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Алекс Шишло для Rough&Polished





