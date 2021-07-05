Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
Сегодня
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
АЛРОСА представила результаты продаж за июнь 2021 года
Всего за шесть месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,336 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,229 млрд, бриллиантов – $106 млн.
«Спрос на алмазное сырье остаётся на высоком уровне. Запасы гранильного сектора в Индии по-прежнему достаточно низкие, при этом на всех ключевых рынках сбыта ювелирной продукции сохраняется оживление. В то же самое время, на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись на «доковидный» уровень. При этом, на наш взгляд, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Таким образом, рынок входит в период затяжного дефицита алмазного сырья. В этих условиях АЛРОСА прикладывает максимум усилий для того, чтобы обеспечить стабильность всей производственной цепочки. Мы продолжаем придерживаться взвешенной политики во всем, что касается цен и объёмов, работая на обеспечение долгосрочной устойчивости всего рынка», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Алекс Шишло для Rough&Polished