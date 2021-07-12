Фирменные платиновые коллекции способствуют постепенному росту в секторе ювелирных украшений

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Используя платину с ее внутренней ценностью как символ любви, значимости и подлинности, Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) применяет ориентированный на потребителя подход к стратегически брендированным коллекциям ювелирных украшений.

Как подчеркивается в докладе «Международная платиновая гильдия: проникновение в суть», выпущенном в июле 2021 года, выдающиеся и значимые брендовые коллекции с инновационным дизайном более привлекательны для удовлетворения потребностей покупателей в увековечении памяти и придают бо́льшую эмоциональную ценность ювелирным изделиям. Этот подход позволяет платиновым украшениям дать розничным торговцам возможность осуществлять дифференцированное предложение товаров на рынке для повышения прибыльности, расширения сегментов потребителей и обеспечения постепенного роста бизнеса.

Во многих категориях роскоши известные розничные предприятия торговли создали бренды и продукты, основанные на коллекциях, в то время как многие традиционные ювелиры не спешат внедрять эффективную стратегию брендинга на уровне продукции.

«Ювелирные изделия имеют значительную возможность расширить свою долю в кошельке потребителя за счет фирменных коллекций. Международная платиновая гильдия поддерживает своих партнеров, определяя различные потребительские сегменты, которые стимулируют рост на основных рынках. Это зависит от рынка, но мы фокусируемся на создании собственных брендов или на совместной разработке фирменных коллекций с партнерами, чтобы обеспечить актуальность платины для потребителя за счет использования ее эмоциональной ценности», - говорит Хью Дэниел (Huw Daniel), главный исполнительный директор гильдии.

Платина, обладающая внутренней ценностью как высококачественный металл премиум-класса и ассоциирующаяся с эмоциональной ценностью, прочно закрепилась на основных рынках своего присутствия. Стимулирование роста фирменных коллекций является одним из наиболее важных рычагов, позволяющих платине еще более укрепиться в сознании потребителей в качестве бренда, символизирующего любовь и личную значимость, тем самым поощряя расходы на подарки для других и для себя.

Дизайн является ключом к привлечению потребителей к покупке ювелирных изделий, особенно среди молодого поколения. Недавно эта проблема была решена путем разработки фирменных коллекций в качестве платформы для демонстрации новых дизайнов потребителям и создания у них ощущения новизны в этом отношении.

Сила платины заключается в ее способности придавать эмоциональную ценность вещам и событиям, что позволяет увеличить прибыль и одновременно увеличить число новых клиентов.

Поскольку каждый рынок определяется различными социально-демографическими и культурными тенденциями и поведением покупателей в плане расходов, уникальные свойства платины могут быть использованы для локализации изделий путем предложения фирменных коллекций, гарантируя, что платина будет оставаться актуальной при меняющихся потребностях покупателей и открывать возможности в новых сегментах рынка.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





