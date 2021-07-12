Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Фирменные платиновые коллекции способствуют постепенному росту в секторе ювелирных украшений
Как подчеркивается в докладе «Международная платиновая гильдия: проникновение в суть», выпущенном в июле 2021 года, выдающиеся и значимые брендовые коллекции с инновационным дизайном более привлекательны для удовлетворения потребностей покупателей в увековечении памяти и придают бо́льшую эмоциональную ценность ювелирным изделиям. Этот подход позволяет платиновым украшениям дать розничным торговцам возможность осуществлять дифференцированное предложение товаров на рынке для повышения прибыльности, расширения сегментов потребителей и обеспечения постепенного роста бизнеса.
Во многих категориях роскоши известные розничные предприятия торговли создали бренды и продукты, основанные на коллекциях, в то время как многие традиционные ювелиры не спешат внедрять эффективную стратегию брендинга на уровне продукции.
«Ювелирные изделия имеют значительную возможность расширить свою долю в кошельке потребителя за счет фирменных коллекций. Международная платиновая гильдия поддерживает своих партнеров, определяя различные потребительские сегменты, которые стимулируют рост на основных рынках. Это зависит от рынка, но мы фокусируемся на создании собственных брендов или на совместной разработке фирменных коллекций с партнерами, чтобы обеспечить актуальность платины для потребителя за счет использования ее эмоциональной ценности», - говорит Хью Дэниел (Huw Daniel), главный исполнительный директор гильдии.
Платина, обладающая внутренней ценностью как высококачественный металл премиум-класса и ассоциирующаяся с эмоциональной ценностью, прочно закрепилась на основных рынках своего присутствия. Стимулирование роста фирменных коллекций является одним из наиболее важных рычагов, позволяющих платине еще более укрепиться в сознании потребителей в качестве бренда, символизирующего любовь и личную значимость, тем самым поощряя расходы на подарки для других и для себя.
Дизайн является ключом к привлечению потребителей к покупке ювелирных изделий, особенно среди молодого поколения. Недавно эта проблема была решена путем разработки фирменных коллекций в качестве платформы для демонстрации новых дизайнов потребителям и создания у них ощущения новизны в этом отношении.
Сила платины заключается в ее способности придавать эмоциональную ценность вещам и событиям, что позволяет увеличить прибыль и одновременно увеличить число новых клиентов.
Поскольку каждый рынок определяется различными социально-демографическими и культурными тенденциями и поведением покупателей в плане расходов, уникальные свойства платины могут быть использованы для локализации изделий путем предложения фирменных коллекций, гарантируя, что платина будет оставаться актуальной при меняющихся потребностях покупателей и открывать возможности в новых сегментах рынка.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished