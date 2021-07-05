Мариинский прииск выставил на аукцион уникальные изумруды и александриты на 2 млн долларов

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АО «Мариинский прииск», находящееся под управлением ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, выставило на открытый аукцион 34 кг изумрудов и александритов высшего сорта и лучшего цвета.

Как сообщила пресс-служба компании, начальная сумма трех лотов составила 2 млн долларов CША. Компания представляет на торгах партию драгоценных камней такого объема и качества впервые. Торги пройдут 14 июля 2021 года на электронной площадке «Биржа «Санкт-Петербург».

В состав первого лота, вес которого составляет 8964 грамма с начальной стоимостью 1,52 млн долларов США вошло сырье изумрудов самых высоких характеристик. В том числе особо ценный камень весом 388 граммов с эталонными характеристиками первого цвета и первого сорта стоимостью 245 тыс. долларов США.

Уральские изумруды с высшей чистотой и первого темно-зеленого цвета высоко ценятся в ювелирном мире, особенную редкость представляют собой камни большого размера. В соответствии с классификатором Гохрана России, камень относится к категории уникальных изумрудов.

Второй лот массой 23847 граммов и начальной стоимостью 458 тыс. долларов США сформирован из сырья природных изумрудов первого цвета и третьего сорта. Такие камни наиболее востребованы ювелирными компаниями или домами.

Третий лот представлен самым дорогим и редким драгоценным камнем – александритом. На аукцион будет вставлено 146 грамм с начальной стоимостью свыше 3,5 тыс. долларов США. В составе лота будет представлено сырье первого, второго сорта и двух степеней природного александритового эффекта.

Уникальность данного аукциона заключается не только в объемах предоставленных драгоценных камней и их общей стоимости, но и в высококачественном сырьевом наполнении. Впервые огранщикам и ювелирам на российском рынке предлагается такой объем уникального сырья первого цвета, доля которого составляет 86% (28363 грамма) от общей массы предоставленных изумрудов в лотах.

«Больше половины изумрудов в отечественных магазинах — ввезенные из-за границы синтетические или облагороженные камни достаточно низкого качества. Уральские же изумруды высоко ценятся в ювелирном мире. Сегодня Мариинский прииск поставляет на Россию не более 20% от всех изумрудов, которые добывает. Но мы готовы наращивать свое присутствие на внутреннем рынке. Данный аукцион – первый шаг в этом направлении, с его помощью мы планируем привлечь внимание российских ювелирных домов к возможностям Мариинского прииска. Кроме того, развитие внутренней базы покупателей позволит сделать российские изумруды более доступными», — рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Принять участие в аукционе смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников аукциона и имеющие лицензию на работу с камнями первой категории на территории РФ.



Алекс Шишло для Rough&Polished





