Эксклюзив

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28 июня 2021

MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

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07 июня 2021

IRMA начинает оценку горного комплекса Амандельбульт по добыче металлов платиновой группы в ЮАР

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Инициатива по обеспечению ответственной деятельности в горнодобывающей промышленности (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA) начала независимую оценку горного комплекса Амандельбульт (Amandelbult), ведущего добычу металлов платиновой группы (МПГ), на соответствие Стандарту по ответственной переработке полезных ископаемых IRMA.
Горнодобывающий комплекс, управляемый Rustenburg Platinum Mines, дочерней компанией Anglo American, расположен между городами Нортам и Табазимби в провинции Лимпопо, Южная Африка.
Оценка будет включать в себя производства и объекты в районе горнодобывающего комплекса Амандельбульт, который состоит из подземных рудников Дишаба (Dishaba) и Тумела (Tumela), открытого карьера Зизве Батласе (Zizwe Batlase), а также объектов обогатительной фабрики и хвостохранилищ.
«В ходе оценки будут рассмотрены воздействия и проблемы, связанные со всеми производствами по добыче полезных ископаемых и соответствующими объектами, а также будут посещены все объекты и места добычи», - говорится в распространенном IRMA пресс-релизе.
IRMA предлагает независимую стороннюю проверку и сертификацию по всеобъемлющему стандарту для всех добываемых материалов, который обеспечивает комплексное покрытие всего спектра проблем, связанных с воздействием промышленных шахт на окружающую среду.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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