Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
IRMA начинает оценку горного комплекса Амандельбульт по добыче металлов платиновой группы в ЮАР
Горнодобывающий комплекс, управляемый Rustenburg Platinum Mines, дочерней компанией Anglo American, расположен между городами Нортам и Табазимби в провинции Лимпопо, Южная Африка.
Оценка будет включать в себя производства и объекты в районе горнодобывающего комплекса Амандельбульт, который состоит из подземных рудников Дишаба (Dishaba) и Тумела (Tumela), открытого карьера Зизве Батласе (Zizwe Batlase), а также объектов обогатительной фабрики и хвостохранилищ.
«В ходе оценки будут рассмотрены воздействия и проблемы, связанные со всеми производствами по добыче полезных ископаемых и соответствующими объектами, а также будут посещены все объекты и места добычи», - говорится в распространенном IRMA пресс-релизе.
IRMA предлагает независимую стороннюю проверку и сертификацию по всеобъемлющему стандарту для всех добываемых материалов, который обеспечивает комплексное покрытие всего спектра проблем, связанных с воздействием промышленных шахт на окружающую среду.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished