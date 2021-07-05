Lucapa Diamond прогнозирует рост денежной выручки и прибыли от производственной деятельности

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Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что рассчитывает достичь максимальной выручки и прогнозируемой на 2021 год денежной прибыли от производственной деятельности.

Согласно прогнозам компании, ее выручка составит от 50 до 56 млн австралийских долларов, а прогнозируемая прибыль в денежных средствах от производственной деятельности составит в 2021 году от 17 до 21 млн австралийских долларов.

Прогнозы компании основаны на хороших показателях и благоприятной конъюнктуре цен на алмазное сырье в первой половине года.

Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что быстро возвращающийся розничный спрос и низкие поставки алмазного сырья в совокупности способствовали росту цен на алмазы, которые теперь вернулись к уровням, в последний раз наблюдавшимся в 2014 году - рост на 23% по сравнению с ценами до пандемии в 2020 году или на 76% от пандемического минимума.

«Это привело к тому, что Lucapa Diamond превысила свой финансовый план в первые шесть месяцев 2021 года, что позволило компании достичь верхнего предела нашего рыночного прогноза в отношении выручки и денежной прибыли от производственной деятельности», - сказал он.

Lucapa Diamond, которая в настоящее время занимается добычей алмазов в Анголе и Лесото, сообщила, что ее совокупный доход за первое полугодие составил 71,9 млн австралийских долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





