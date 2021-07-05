Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Lucapa Diamond прогнозирует рост денежной выручки и прибыли от производственной деятельности
Согласно прогнозам компании, ее выручка составит от 50 до 56 млн австралийских долларов, а прогнозируемая прибыль в денежных средствах от производственной деятельности составит в 2021 году от 17 до 21 млн австралийских долларов.
Прогнозы компании основаны на хороших показателях и благоприятной конъюнктуре цен на алмазное сырье в первой половине года.
Управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что быстро возвращающийся розничный спрос и низкие поставки алмазного сырья в совокупности способствовали росту цен на алмазы, которые теперь вернулись к уровням, в последний раз наблюдавшимся в 2014 году - рост на 23% по сравнению с ценами до пандемии в 2020 году или на 76% от пандемического минимума.
«Это привело к тому, что Lucapa Diamond превысила свой финансовый план в первые шесть месяцев 2021 года, что позволило компании достичь верхнего предела нашего рыночного прогноза в отношении выручки и денежной прибыли от производственной деятельности», - сказал он.
Lucapa Diamond, которая в настоящее время занимается добычей алмазов в Анголе и Лесото, сообщила, что ее совокупный доход за первое полугодие составил 71,9 млн австралийских долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished