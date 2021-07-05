Эксклюзив
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
Сегодня
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Зимбабве обдумывает план по регистрации золотодобытчиков, чтобы сократить контрабанду
«Правительство находится в процессе создания законодательного акта для всех производителей золота, точно так же, как мы делаем с табаком, где введен номер производителя, - приводит агентство Bloomberg слова управляющего, адресованные законодателям. - Мы должны быть уверены в том, что они не вывозят золото из страны».
По данным Fidelity Printers and Refiners, компании, принадлежащей центральному банку, поставки золота в Зимбабве за пять месяцев, включая май, упали на 24%, до 7 030 кг, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Власти Хараре объясняют это снижение контрабандой.
Считается, что ежегодно из Зимбабве контрабандным путем вывозится золота на сумму более 1,5 млрд долларов, согласно данным Международной кризисной группы (International Crisis Group).
Зимбабве прогнозирует добычу золота в размере 30 тонн в этом году по сравнению с 19,1 тонны в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished