Зимбабве обдумывает план по регистрации золотодобытчиков, чтобы сократить контрабанду

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Зимбабве планирует заставить мелких золотодобытчиков регистрировать свои предприятия, чтобы сократить контрабанду, сообщают СМИ со ссылкой на управляющего центральным банком Джона Мангудью (John Mangudya).

«Правительство находится в процессе создания законодательного акта для всех производителей золота, точно так же, как мы делаем с табаком, где введен номер производителя, - приводит агентство Bloomberg слова управляющего, адресованные законодателям. - Мы должны быть уверены в том, что они не вывозят золото из страны».

По данным Fidelity Printers and Refiners, компании, принадлежащей центральному банку, поставки золота в Зимбабве за пять месяцев, включая май, упали на 24%, до 7 030 кг, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Власти Хараре объясняют это снижение контрабандой.

Считается, что ежегодно из Зимбабве контрабандным путем вывозится золота на сумму более 1,5 млрд долларов, согласно данным Международной кризисной группы (International Crisis Group).

Зимбабве прогнозирует добычу золота в размере 30 тонн в этом году по сравнению с 19,1 тонны в 2020 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





