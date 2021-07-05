В 2020 году доля алмазов в базовой EBITDA Anglo American составила 4%

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Anglo American сообщила, что ее алмазное подразделение De Beers внесло 417 млн долларов или 4% в общую прибыль от основной деятельности до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) в 2020 году.

Диверсифицированная горнодобывающая группа сообщила в своем отчете об устойчивом развитии за 2020 год, что базовая EBITDA De Beers снизилась на 25% в 2020 году с 558 млн долларов в 2019 году из-за сократившихся объемов сбыта и снизившегося индекса цен на алмазное сырье, приведших к уменьшению прибыли как в горнодобывающей отрасли, так и в торговле, особенно в первой половине года.

Согласно Anglo American, несмотря на сокращение объемов производства, себестоимость единицы продукции снизилась на 10%, до 57 долларов за карат по сравнению с 63 долларами за карат годом ранее благодаря мерам экономии и благоприятному обменному курсу, которые привели к повышению прибыли от добычи на 54% по сравнению с 43% в 2019 году.

De Beers произвела 25,1 млн каратов алмазного сырья в прошлом году, что на 18% меньше по сравнению с 30,8 млн каратов в 2019 году.

Спрос на алмазы со стороны предприятий среднего сегмента отрасли (огранщики) в течение года находился под воздействием карантина в связи с пандемией COVID-19, ограничений на поездки и закрытия розничных магазинов.

De Beers планирует добыть от 32 до 34 млн каратов алмазов в этом году в зависимости от торговых условий, масштабов дальнейших сбоев, связанных с COVID-19, и текущих производственных проблем.

Повышение добычи обусловлено ожидаемым увеличением добычи руды и улучшением содержания в ней алмазов на месторождениях Жваненг (Jwaneng) и Венеция (Venetia) в Ботсване и Южной Африке соответственно.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





