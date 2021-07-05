АЛРОСА представляет революционную технологию трейсинга

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АЛРОСА представляет революционную технологию трейсинга алмазов и бриллиантов с помощью неинвазивной лазерной маркировки, сообщила пресс-служба компании.

В отличие от привычной лазерной гравировки, нанометку невозможно уничтожить или сполировать. Она однозначно идентифицирует бриллианты АЛРОСА, отличая их от других, в том числе лабораторно выращенных, и позволяет получить полную информацию об их происхождении.

По данным опросов потребителей на ключевых рынках США и Китая, возможность трейсинга служит важным фактором при принятии решения о покупке. Трейсинг подразумевает регистрацию всех этапов, которые алмаз проходит от месторождения до витрины в ювелирном магазине, для гарантированного подтверждения его происхождения.

В отличие от существующих сегодня на рынке методик трейсинга, основанных на сличении с цифровой копией, физическая наномаркировка АЛРОСА дает 100-процентную вероятность идентификации драгоценного камня. Она отличается также от лазерной гравировки, которые наносится ближе к поверхности бриллианта.

Лазерная нанометка АЛРОСА наносится в кристаллическую решётку на атомарном уровне, распределена по всему объёму кристалла и ее невозможно увидеть без сканера. Бриллианты с такой меткой неоднократно проходили сертификацию в крупнейшем мировом геммологическом центре GIA.

Метка представляет собой трехмерный код, связанный с платформой ALROSA Provenance. Там представлена подробная информация о происхождении бриллианта и его характеристиках, уникальном идентификационном номере, а также фото, видео, схемы планирования огранки и т.п.

На данный момент компания предлагает своим партнерам бриллианты с нанесенными в них метками, а также считывающее оборудование. Считывание метки занимает менее минуты и со временем будет оптимизировано.

В настоящий момент АЛРОСА получает патенты на новую технологию в основных центрах алмазно-бриллиантовой торговли, соответствующие процедуры запущены в США, Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Великобритании, Израиле, Бельгии и Индии.

«Приобретая украшение с бриллиантом, защищенным лазерной нанометкой, покупатель может быть уверен в том, что он действительно произведен АЛРОСА: нанесенный в бриллиант трехмерный код однозначно связан с его уникальным идентификатором и цифровым паспортом на платформе компании, который включает, помимо прочего, информацию о пользе, которую его создание принесло обществу», - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





