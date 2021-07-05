Red Mountain Mining рассчитывает достичь своей цели по добыче золота на своем перспективном участке Мейтленд Юг

Сегодня Новости

Компания Red Mountain Mining, сообщая о своих проектах в Западной Австралии, отмечает, что картографирование и отбор образцов горных пород на редкоземельные элементы начнутся в следующем месяце, в то время как в рамках медно-золотого проекта алмазное бурение, как ожидается, очень скоро достигнет своей цели.

В своем последнем отчете о ходе разведки компания сообщила, что 952 образца почвы были собраны на ее проекте по добыче редкоземельных элементов в районе горы Мансбридж (Mansbridge), расположенном недалеко от города Холлс-Крик (Halls Creek) в округе Кимберли штата Западная Австралия. Анализы ожидаются в конце июля или начале августа на участках Килли Килли (Killi Killi), Вейдер (Vader) и Кайло (Kylo).

Как ожидается, в ближайшее время начнется исследование участка Дежавю (Deja-vu) на горе Мансбридж с целью поиска никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы. Участки редкоземельных элементов находятся примерно в 40 км от флагманского проекта Браунз Рейндж (Browns Range) компании Northern Minerals.

Присутствие редкоземельного минерала ксенотима на участке Килли-Килли было упущено из виду, и Red Mountain заявила, что видит возможность извлечь из этого выгоду и определить, существует ли там экономически жизнеспособная концентрация редкоземельных элементов.

Согласно Red Mountain, на золото-медном проекте в районе горы Мейтленд (Maitland) в графстве Мерчисон штата Западная Австралия алмазное бурение на перспективном участке Мейтленд Юг идет хорошо и достигло глубины 230 метров от поверхности.

Бурение на небольшую глубину с обратной циркуляцией дало пересечение породы толщиной 7 метров с результатом в 3,3 грамма золота на тонну породы на глубине 34 метров и пересечение толщиной 13 метров с результатом в 2,53 грамма золота на тонну породы на глубине 9 метров. Компания выявила простирание на 19 км высокоперспективного пласта по всему проекту, на котором ведется историческая добыча золота.

Золото было впервые обнаружено в этом районе в 1898 году в жилах высокосортного кварца, и добыча преимущественно осуществлялась на двух основных перспективных участках: в северной части горы Мейтленд и в ее южная части. Документация по этой теме велась только с 1933 года, когда было отмечено, что среднее содержание золота в производстве составляло 19,3 г/т.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





