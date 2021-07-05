Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Red Mountain Mining рассчитывает достичь своей цели по добыче золота на своем перспективном участке Мейтленд Юг
В своем последнем отчете о ходе разведки компания сообщила, что 952 образца почвы были собраны на ее проекте по добыче редкоземельных элементов в районе горы Мансбридж (Mansbridge), расположенном недалеко от города Холлс-Крик (Halls Creek) в округе Кимберли штата Западная Австралия. Анализы ожидаются в конце июля или начале августа на участках Килли Килли (Killi Killi), Вейдер (Vader) и Кайло (Kylo).
Как ожидается, в ближайшее время начнется исследование участка Дежавю (Deja-vu) на горе Мансбридж с целью поиска никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы. Участки редкоземельных элементов находятся примерно в 40 км от флагманского проекта Браунз Рейндж (Browns Range) компании Northern Minerals.
Присутствие редкоземельного минерала ксенотима на участке Килли-Килли было упущено из виду, и Red Mountain заявила, что видит возможность извлечь из этого выгоду и определить, существует ли там экономически жизнеспособная концентрация редкоземельных элементов.
Согласно Red Mountain, на золото-медном проекте в районе горы Мейтленд (Maitland) в графстве Мерчисон штата Западная Австралия алмазное бурение на перспективном участке Мейтленд Юг идет хорошо и достигло глубины 230 метров от поверхности.
Бурение на небольшую глубину с обратной циркуляцией дало пересечение породы толщиной 7 метров с результатом в 3,3 грамма золота на тонну породы на глубине 34 метров и пересечение толщиной 13 метров с результатом в 2,53 грамма золота на тонну породы на глубине 9 метров. Компания выявила простирание на 19 км высокоперспективного пласта по всему проекту, на котором ведется историческая добыча золота.
Золото было впервые обнаружено в этом районе в 1898 году в жилах высокосортного кварца, и добыча преимущественно осуществлялась на двух основных перспективных участках: в северной части горы Мейтленд и в ее южная части. Документация по этой теме велась только с 1933 года, когда было отмечено, что среднее содержание золота в производстве составляло 19,3 г/т.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished