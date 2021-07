Rapaport: цены на бриллианты стабильны на фоне оптимистичных прогнозов

Подчеркивая восстановление алмазной торговли, компания Rapaport в распространенном ею пресс-релизе отмечает: «Хорошие розничные продажи вызывают позитивные настроения на алмазном рынке. Цены на бриллианты продолжают расти, даже несмотря на то, что уровни запасов постепенно увеличиваются в некоторых размерных категориях продукции. Стабильный спрос, дефицит определенных категорий бриллиантов и высокие затраты на алмазное сырье поддерживают цены».

В результате индекс RapNet Diamond Index (RAPI ™) для бриллиантов весом в 1 карат в июне вырос на 2,7%, в то время как для камней весом 0,3 и 0,5 карата RAPI увеличивался более медленными темпами по мере роста запасов во втором квартале. Камни продавались слабее в диапазоне цветов от D до H, чистоты от IF до VS на фоне сдвига спроса в сторону камней с чистотой SI, и чем ниже была чистота, тем лучше был рынок.

В сообщении об отрасли говорится, что запасы алмазов весом в 1 карат остаются относительно низкими. Задержки продолжаются в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA), который принимает рекордные заявки на сертификацию бриллиантов по всему миру и затрачивает на обработку камней в своих индийских лабораториях более одного месяца. В то время как поставщики бриллиантов сохраняют стабильные скидки из-за высоких затрат на алмазное сырье, горнодобывающие компании De Beers и АЛРОСА в июне повысили цены в среднем на 5% на товары весом более 1 карата. Продажи алмазного сырья остаются высокими. De Beers почти утроила выручку в первой половине 2021 года, доведя ее до 2,52 млрд долларов.

В сообщении также говорится, что дилеры, работающие с бриллиантами, с осторожностью относятся к покупкам по текущим ценам, изо всех сил пытаются найти нужные товары по конкурентоспособным ценам и выражают некоторые опасения по поводу того, что отрасль не сможет выдержать недавний рост цен в течение лета. Тем не менее рынок с оптимизмом смотрит на будущий праздничный сезон по причине восстановления розничной торговли в США и Китае.

Подводя итоги, председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) сказал: «Мы ожидаем увидеть высокий спрос на бриллианты и ювелирные изделия в конце 2021 года и, возможно, даже в 2022 году в зависимости от уровня экономического стимулирования в США. Учитывая высокий процент американских потребительских товаров, поступающих из Китая, то, что является стимулом для США, является стимулом и для Китая. Краткосрочный прогноз, прогноз на год - от очень хорошего до отличного».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished